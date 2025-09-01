Caos in Eccellenza e Promozione. La Caronnese alza subito la voce: "I gironi fatti con i paraocchi»

Fra pochi giorni si comincia con la Coppa Italia poi sarà la volta del campionato ma la stagione dilettantistica è già partita male, fra mal di pancia, mugugni e sospetti. La composizione dei gironi di Eccellenza e Promozione da parte del Comitato Regionale Lombardia della Lnd non è piaciuta a molte società che lamentano disparità di trattamenti e scelte fuori senso, non solo dal punto di vista logistico. "Purtroppo si fanno i gironi con i paraocchi e nessuno guarda il fattore distanza che deve essere affrontato anche in Eccellenza per come è cresciuto questo torneo a livello di teste di serie", spiega Emiliano Nitti, direttore generale della Caronnese. Nell’ultimo biennio, con l’avvento del presidente Egidio Terenziani, il club si è sempre mostrato ambizioso e il ritorno in D resta l’obiettivo principale, ma è difficile comprendere le scelte di chi dovrebbe gestire il pallone lombardo. "Bisognava incontrare le società a marzo dopo le elezioni anche per parlare di questi argomenti e non “sparare“ i gironi facendo i discorsi sulla territorialità quando non c’è affatto il criterio della territorialità, perché se la Baranzatese viene messa nel girone B e la Vis Nova in quello A il discorso non esiste", protesta il dirigente della Caronnese che aggiunge: "E poi c’è un tema generale rilevante: parliamo del girone A, il nostro, dove delle quattro retrocesse dalla D ne mettono 2 (Magenta e Arconatese) e una sola negli altri due gironi. E in più nel girone B vengono messe 6 neopromosse. Chi, come noi, fa investimenti in Eccellenza si trova a competere con 10 squadre potenzialmente fortissine per vincere il campionato, ma non tutti i gironi sono trattati allo stesso modo". Per essere chiari: nel girone A ci sono squadroni come Legnano, Solbiatese, Vigevano, Saronno e Rhodense e poi Vis Nova e Sestese oltre le retrocesse Arconatese e Magenta. Nel girone B, invece, sono state inserite 6 neopromosse tra vincenti la Promozione e le ripescate: Baranzatese, Accademia Pavese, Assago, Barona, Seregno, Zingonia e Verdellino. Ma come rimediare? Il dg della Caronnese ha una sua idea: "Basterebbe semplicemente prendere le prime 6 dei tre gironi e farle diventare teste di serie... E poi prendi le retrocesse e tuttte le neopromosse, ma tutto questo deve essere ripartito in modo proporzionale". Ultima annotazione: "Parliamo pure della Coppa Italia, a settembre: prendiamo il nostro girone, con Saronno, Lazzate e Lentatese dove ne passa una sola. Ed è un girone a 4 squadre con tre big, ma ne passa una sola. Pazzesco, tenuto conto che negli ultimissimi anni sono andate in finale le lombarde, ultima la Rovato Vertovese. Qui si devono agevolare le squadre, non mettere all’inizio una specie di tagliola". Malumore anche fra molte società partecipanti al torneo di Promozione. Fanno discutere le composizioni dei gironi, ad esempio quello che coinvolge delle squadre pavesi come Robbio Libertas e Viscontea dove ci sono diverse trasferte in cui fra andata e ritorno si oscilla fra i 200 e i 300 km. Troppi.