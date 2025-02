Caos Lucchese. I giocatori: "Situazione davvero inaccettabile»

Purtroppo non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima che nel calcio di casa nostra, soprattutto quello di serie C, si sente parlare di stipendi non pagati e giocatori sfrattati dagli alloggi. Questo è quello che sta accadendo ora a Lucca. Il club ha appena cambiato proprietà e i nuovi timonieri sin qui sembrano non aver tirato fuori dal portafogli nemmeno un euro. A far sentire la propria voce sono i giocatori che denunciano le inadempienze e l’assenza di ogni contatto con la proprietà "Stipendi non pagati da ottobre – dicono – assenza della società e la necessità, per molti di noi, di provvedere anche alle spese quotidiane necessarie per la prosecuzione dell’attività, e soprattutto l’assenza di ogni chiarezza per il nostro futuro. Alziamo la voce contro una situazione inaccettabile, che lede la nostra dignità, sia come lavoratori che come persone. Se la situazione non cambierà dovremo tutelarci con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione".