Capezzano ai playoff di Prima categoria: semifinale contro Capannori

In Prima categoria (dove il campionato è stato vinto dal Montignoso di bomber ’Beppe’ Bertuccelli) il Capezzano festeggia il matematico accesso ai playoff con una giornata d’anticipo rispetto al termine della regular season. La squadra di Riccardo Coli è infatti già aritmeticamente quarta (e quello lo era già prima della penultima giornata) ma adesso è stata scongiurata la possibilità che si attivasse la forbice di punti. Per cui farà la semifinale playoff sul campo del Capannori terzo, in posizione di svantaggio (i capannoresi avranno 2 risultati su 3 a disposizione, ma col pari al 120°, per andare in finale... dove c’è il Corsagna già sicuro). Domenica il Capezzano ha espugnato 2-0 il campo della Folgor Marlia grazie alle reti di Federico Cerri e di Nicola Marsili (al secondo gol di fila!): due giocatori che nel girone di andata avevano reso un po’ meno delle aspettative ma che nel ritorno sono tornati a ritagliarsi spazi importanti esibendo le loro qualità. Riccarco Coli, che aveva problemi al centro della difesa avendo fuori Tancredi e Barsotti (oltre che Domenici non ancora al meglio), ha schierato il suo Capezzano inizialmente con questo 4-3-2-1: Bartelletti in porta; difesa con Dalle Luche-Sacchelli-Luporini-Pardini; mediana con Lorenzo Pacini-Lampitelli-Cerri; capitan Mattia Pacini e Marsili a sostegno della prima punta Correia. Pareggio 2-2 invece della Torrelaghese che al Marco Polo Sports Center fa 2-2 col Mulazzo rimontando dallo 0-2 di svantaggio grazie alle reti nella ripresa di Cagnoni e di capitan Bonuccelli su rigore.

In Seconda categoria la prima domenica di aprile era quella del derbyssimo massarosese. L’ha vinto di “cortomuso“ il Corsanico che ha massimizzato il gol-partita a metà primo tempo del suo centravanti Giacomo Da Prato (poi anche espulso nel concitato finale). Il Corsanico (sesto a 45 punti, in un campionato dove causa forbice non ci saranno i playoff) ha affrontato il Massarosa con questo undici iniziale, schema 4-4-2:Lippi; Ambrogi, D’Agliano, Gabriele Giunta, Maffei; Gori, Edoardo Giunta, Poleschi, Frusteri (migliore in campo); Pellegrini, Da Prato.