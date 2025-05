Capitolo centrocampo. Mediana deludente. Mastalli è primo a livello di presenze

E’ forse il reparto della Robur che ha deluso di più quello del centrocampo, dove si sono alternati tanti giocatori senza però mai dare la sensazione di aver trovato il quartetto titolare vincente. A livello di presenze di recordman della mediana è senza Mastalli con 32 gettoni su 34 giornate conditi da quattro gol, tre dei quali però, giusto ricordare, a stagione ormai compromessa. Poi, con 27 presenze capitan Bianchi e Farneti (2 gol prima di un progressivo scivolamento nelle gerarchie), seguiti da Masini con 26 (un gol, a Figline), Pescicani (23 con un gol) e Suplja (21 presenze, praticamente sempre in campo dal momento del suo arrivo o quasi con una rete). A 20 c’è Candido, spesso indisponibile purtroppo, che ha chiuso con 2 reti e un assist. Più staccato il regista Lollo con 16 presenze condizionato dagli infortuni e da un rendimento, come molti altri compagni, decisamente sotto le aspettative. Chiudono la lista dei centrocampisti Hagbe con soli 8 gettoni (incomprensibilmente visto il rendimento dei compagni e per di più quasi tutti dalla panchina) e il trequartista Ruggero, quasi un oggetto misterioso che ha messo insieme appena 6 presenze complessive.