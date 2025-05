Capitolo terzini. Morosi e Di Paola tra i più presenti durante la stagione

Uno dei settori del campo che è stato più condizionato dalla quasi totale assenza di alternative è senza dubbio quello dei terzini. A sinistra Di Paola, arrivato già formato tra i grandi dall’annata a Poggibonsi, è stato senza sicuramente uno dei più continui della stagione chiusa con 28 presenze, un gol (a San Giovanni Valdarno) e tre assist. Quando il giovane classe 2005 non era a disposizione o necessitava di un po’ riposo ha giocato Ricchi che prima di infortunarsi seriamente nel finale di stagione era diventato un’arma tattica a gara in corso spesso posizionato più in avanti però. L’esterno mancino ha chiuso la sua prima annata (e ultima?) con 22 gettoni, conditi da un rete contro il Livorno e da due assist vincenti. Quando entrambi erano assenti si sono adattati Cavallari e Morosi. Lo stesso Morosi che ha giocato 30 gare, quasi tutte dall’inizio, finendo oggettivamente in affanno per una totale mancanza di una riserva visto che il 2005 Zichella (tre presenze) non è stato sostituito a gennaio. Achy e Pescicani pur con caratteristiche diverse si sono adattati al ruolo quando il classe 2004 era indisponibile. A destra si è visto anche il 2007 Calamai con tre presenze tutte dalla panchina.