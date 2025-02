Capolavoro Montagnano ferma il Sansovino. Subbiano cade a Fiesole, oggi tocca al Casentino

Il derby del Montagnano. La squadra dell’ex Giusti, oggi sulla panchina dei torelli della Valdichiana, mette a segno il più classico degli sgambetti contro la capolista Sansovino. L’anticipo di campionato regala spettacolo e il Montagnano davanti a una bella cornice di pubblico sblocca l’incontro con Romanò al 24’ ma la Sansovino non resta a guardare e al 34’ fa 1-1 con Vaseur. La partita è combattuta e nella ripresa la zampata di un bomber esperto come Essoussi decide l’incontro. Tre punti che avvicinano il Montagnano in zona playoff, un passo falso che ferma dopo cinque turni i risultati utili della squadra di Chini ma che non mettono in dubbio il primato anche se oggi il Casentino Acamdey (ore 15) proverà a ripotassi sotto andando a Viciomaggio. Sfida delicata dove i padroni di casa devono muovere la classifica per l’obiettivo salvezza, mentre i gialloverdi di Bonini proveranno ad accorciare sulla prima della classe. Sempre in tema anticipi il Torrita a sorpresa supera la Settignanese e batte un colpo in chiave lotta salvezza, mentre il Subbiano cade in casa contro il Fiesole (0-2). Oggi sono in programma Audax Rufina-Alberoro, Pienza-Chiantigiana, Pontassieve-Luco oltre a San Piero a Sieve-Alleanza Giovanile.

M. M.