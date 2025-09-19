Capolista Arezzo al test Guidonia. Una notte per scappare in testa. Bucchi: "È la prova di maturità»

di Luca Amorosi

Cristian Bucchi insegue Mario Somma. Con una vittoria stasera, l’allenatore romano eguaglierebbe l’inizio di campionato del tecnico di Latina, che nel 2003 vinse, alla guida del Cavallino di Scotti, Gelsi, Abbruscato e Serafini, le prime cinque gare di campionato e poi, il 25 aprile 2004, festeggiò primo posto e promozione in B. Si facciano tutti gli scongiuri del caso, anche perché al Comunale arriva una squadra che è neopromossa solo sulla carta, poiché vanta giocatori di categoria in ogni reparto. Inoltre, i quattro punti totalizzati finora li ha ottenuti fuori casa. Sarà, dunque, un’altra partita spigolosa, da affrontare con il giusto piglio: "Non sono scaramantico e non mi aggrappo a numeri o record – ha detto Bucchi. Qualche tabù l’abbiamo già sfatato in questi primi turni ma l’importante è la continuità di prestazioni. L’episodio fortunato, se c’è stato in queste prime giornate, è dovuto anche a tanto merito nostro: sappiamo che se siamo lucidi, attenti e applicati concederemo poco e creeremo tanto".

Testa, insomma, solo alla partita odierna, nonostante il calendario proponga tre gare in nove giorni, complice il turno infrasettimanale di Piancastagnaio martedì prossimo: "So per esperienza che non si può ragionare di turnover e fare calcoli: bisogna vivere di partita in partita e schierare la formazione che si reputa migliore. Dopo la gara faremo le valutazioni del caso in base alle prestazioni e al dispendio fisico, consapevoli di avere una rosa profonda che ci permette di non abbassare mai lo standard delle prestazioni". Ecco allora che l’undici anti-Guidonia non si discosterà molto da quello visto all’opera nei turni scorsi: davanti a Venturi potrebbero rivedersi Gigli al centro al posto di Chiosa, che potrebbe essere tenuto a riposo per garantirne il pieno recupero, e Righetti per Tito, con De Col e Gilli confermati così come Guccione, Mawuli e Chierico in mediana.

Davanti intoccabili o quasi, al momento, Pattarello e Tavernelli, mentre al centro del tridente scalpita Ravasio, in gol nelle ultime due gare: "Può giocare dall’inizio – ha detto il tecnico - così come entrare a partita in corso. Ha compreso bene il suo ruolo e che serve condividere le responsabilità con altri. Mi piace la sua disponibilità per il bene della squadra, così come quella di altri che stanno giocando meno: è il segreto per fare stagioni importanti". Dopo la diserzione contro la Juventus Next Gen, tornerà a far sentire la sua voce anche la Curva Minghelli.