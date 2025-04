Capraia a un passo dalla promozione in Seconda Categoria dopo la vittoria contro San Giusto

Gli ultimi 180 minuti separano il Capraia dalla promozione in Seconda Categoria. Grazie al 4-0 di Scandicci contro il San Giusto firmato da Boni, Ciulli, Pellegrini e Cioni, la squadra di Costoli conserva tre punti di vantaggio sul San Polo e sei sul Duccio Dini. Nello stesso girone A della Terza Categoria fiorentina una rete in avvio di Brienza è sufficiente al Cortenuova per espugnare Marcialla, nonostante sia costretto a giocare gli ultimi venti minuti in dieci. Finisce 1-1 invece la sfida tra Serravalle e Peretola, con gli ospiti che chiudono il primo tempo avanti grazie a un rigore, dopo che Giannone ne aveva già parato un altro. Sempre dal dischetto, fallo ai danni di Granato, nella ripresa arriva il pari di Conti per gli empolesi, che nel recupero si vedono annullare il possibile gol vittoria a Lucente, per un presunto fuorigioco. In precedenza, però, era stato ancora grande protagonista il portiere del Serravalle Giannone, che para un secondo rigore.

Veniamo adesso al girone B pisano, dove la capolista Casenuove Gambassi inciampa a Ponzano: 2-0 siglato da Toni all’80’ e Iacovino all’85’. I termali restano comunque da soli al comando, ma ora con un solo punto di vantaggio sul Casciana Termelari. Terzo a meno tre il Ponte a Elsa, battuto a sua volta per 2-0 a Lari dal Perignano, che aggancia al quinto posto il Calasanzio, travolto 3-0 in casa dal Santa Maria a Monte ora quarto. Niente da fare infine per il Giovani Fucecchio 2000 sul campo della Stella Azzurra, vittoriosa per 2-0.

Oltre al ko casalingo per 1-0 contro il Bargecchia del Galleno nel girone B di Lucca, infine va ricordato il 5-1 esterno del Lazzeretto nella ‘tana’ del Casini (tripletta di Zapparata e centri di Morelli e Lorenzo Governi). Con questo successo i biancorossi di Peruzzi restano agganciati al treno play-off nel torneo pistoiese.