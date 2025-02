Capraia blinda i play-off. Strappo del Gambassi: 2-1

Il Casenuove Gambassi approfitta del riposo delle capoliste per portarsi ad una sola lunghezza dalla vetta, sebbene con una partita in più. Calasanzio e Ponte a Elsa si sono infatti viste rinviare le rispettive partite per impraticabilità del campo contro Monteserra e La Borra, mentre a Castel del Bosco i termali hanno regolato 2-1 il Montopoli arrivando sul doppio vantaggio all’intervallo grazie alle reti di Carcione e Meoni.

Nel medesimo raggruppamento torna a fare punti il Ponzano, che dopo 4 sconfitte consecutive impatta a reti bianche in casa contro il Casteldebosco. I gialloblu salgono così a quota 23 punti in una posizione centrale di classifica. Rocambolesca sconfitta infine per il Giovani Fucecchio 2000, superato 4-3 a domicilio dall’Atletico Le Melorie. Non bastano ai bianconeri le reti di Abazi, Fili e Ciurli.

Veniamo adesso al girone A di Firenze dove il Capraia espugna Malmantile con 2 gol nel primo tempo di Samuele Fornai, sugli sviluppi di un cross dalla destra, e Ciulli, abile a risolvere una mischia in area in seguito ad un corner, e tiene il passo della capolista San Polo. I gialloblu di mister Costoli restano infatti a sole 3 lunghezze di distacco ma con una partita in meno, avendo già osservato il proprio turno di riposo. Blindando di fatto almeno la finale play-off, visto l’ampio margine sulla sesta e quinta in classifica.

Zona play-off da cui ormai si è probabilmente allontanato irrimediabilmente il Marcialla, che dopo un ottimo girone di andata ha raccolto appena un punto nelle prime 4 gare del ritorno. Nell’ultimo weekend, andato sotto 2-0 è riuscito a rimontare in trasferta il Real Peretola con i guizzi di Maravigli e Leoncini, salvo incassare proprio allo scadere il definitivo 3-2 locale.

Mentre il Cortenuova strappa un pari sul campo del più quotato Quinto (0-0 il finale), impresa sfiorata da parte del Serravalle, che a Cortenuova per un tempo spaventa l’imbattuto San Vincenzo a Torri: grazie alla doppietta di Cisse e al centro di Granato gli empolesi chiudono infatti avanti 3-2 la prima frazione, salvo farsi rimontare nella ripresa dagli ospiti, che alla fine vincono 4-3.

Chiudiamo con il successo esterno del Lazzeretto sul campo dell’Olimpia Pistoiese, che tiene i biancorossi di Peruzzi in orbita play-off, distanti 4 punti.

Simone Cioni