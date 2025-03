Capraia prova la ’volata’. Girone B, Gambassi in vetta

Prova di fuga nel girone A della Terza Categoria fiorentina per il Capraia. Dopo aver vinto lo scontro diretto col San Polo, infatti, i ragazzi di mister Costoli si sono imposti anche a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa (una doppietta di Pellegrini, primo su rigore, ha rimontato l’iniziale vantaggio locale), portando a più due il vantaggio sui chiantigiani, fermati sul pari dall’Euro Calcio Firenze, che devono ancora riposare. Nello stesso raggruppamento il Marcialla City cede 2-0 a Firenze contro il più quotato Duccio Dini e il Cortenuova, dopo l’1-1 del primo tempo (gol di Misho), crolla 4-1 nella ripresa sul campo del San Paolino Caritas. Torna a fare punti invece il Serravalle, che nonostante gli ultimi dieci minuti in nove contro undici per le espulsioni di Santi e Soverini impatta a reti bianche in casa col Malmantile (grande protagonista il portiere Giannone).

Nel girone B di Pisa a prendersi la vetta in solitaria è invece il Casenuove Gambassi, che fa suo il big-match casalingo con il Santa Maria a Monte per 3-1 con reti di Meoni (13 centri finora), Tinti e Hoxhay, dopo che gli ospiti avevano accorciato le distanze su rigore. I termali adesso hanno due punti di vantaggio sul Ponte a Elsa, frenato sullo 0-0 in casa dall’Atletico Le Melorie, e tre sullo stesso Santa Maria a Monte e sul Calasanzio, sconfitto 2-1 a Pontedera dalla Stella Azzurra (inutile la 12esima rete stagionale di Bianco). Pari a reti bianche anche per il Ponzano contro il più quotato Perignano, mentre il Giovani Fucecchio 2000 si arrende 2-0 in casa al Casciana Termelari.

In attesa di giocarsi stasera alle 21 al campo sportivo dell’Isolotto di Firenze la Coppa Provinciale contro il Vaglia, il Lazzeretto dilaga 5-1 in trasferta sul Prato Nord (doppiette di Demiri e De Vincentis e gol di Benelli) e infila la quinta vittoria di fila nel torneo pistoiese, dove ora è quinto. Infine, nel girone B di Lucca il momentaneo pari di Scannerini non basta al Galleno per uscire indenne da Villa Basilica, che vince 2-1.

Simone Cioni