Caravaggio si prepara allo spareggio-salvezza contro Virtus Ciserano in Serie D

CARAVAGGIO (Bergamo)La penultima giornata del girone C di serie D, in chiave bergamasca, ha sancito che sarà il Caravaggio a poter contare sul pareggio nello spareggio-salvezza con la Virtus Ciserano. I biancorossi di mister Rota, infatti, si sono imposti in casa di una Real Calepina ormai appagata, grazie ad un gol di Barazzetta al 27’ del primo tempo. Un vantaggio controllato poi con grande attenzione dagli ospiti, che così si sono portati a +4 sui rossoblù che, pur lottando con generosità, non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 (botta e risposta tra Ibe, per gli orobici, e Zupperdoni per i veneti) in casa di un Portogruaro deciso a festeggiare la certezza di non disputare i play out (grazie al vantaggio già consolidato sulla terzultima posizione) davanti al pubblico amico.

Sul fronte opposto della classifica il risultato di maggior rilievo lo ha firmato un Villa Valle sempre più convincente. La formazione di Sgrò, infatti, è andata a vincere 2-0 (reti di Torri e Perrotti rispettivamente al 26’ e al 32’ del primo tempo) sul terreno di una rivale quotata come l’Adriese. Un blitz esterno che ha proiettato Passeri e compagni al terzo posto. Giornata positiva anche per la quinta compagine bergamasca, il Brusaporto, che è riuscito a domare l’orgoglio del Chions già retrocesso 3-2, grazie ai gol di Franchini, Maffioletti e Silenzi, che hanno vanificato il doppio tentativo friulano di Nhaga e Danti.

Risultati: Adriese-Villa Valle 0-2; Bassano-Campodarsego 1-1; Brusaporto-Chions 3-2; Este-Cjarlins Muzane 1-1; Lavis-Mestre 0-1; Luparense-Montecchio 1-1; Portogruaro-Virtus Ciserano 1-1; Real Calepina-Caravaggio 0-1; Lignano-Treviso 0-3; Calvi Noale-Dolomiti Bellunesi 2-2.

Classifica: Dolomiti Bellunesi 75 punti; Treviso 73; Villa Valle 64; Adriese 63; Campodarsego 62; Mestre 61; Brusaporto 57; Real Calepina 55; Luparense e Este 53; Cjarlins Muzane 52; Lignano 48; Calvi Noale e Bassano 47; Portogruaro 46; Caravaggio 41; Virtus Ciserano 37; Chions e Montecchio 27; Lavis 12.

Luca Marinoni