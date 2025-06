Carbonile: Salvezza in Seconda Categoria e Nuovo Allenatore Iacopo Fabbrini

In Seconda Categoria importanti novità per il Carbonile. La società della frazione di Pelago, da neopromossa nel campionato regionale, ha ottenuto la salvezza diretta senza passare dai play out. Il presidente Andrea Conforti e il vicepresidente Lorenzo Casini hanno confermato Gabriele Corsani nel ruolo di direttore sportivo. Novità in panchina, dopo che già nella stagione 2024/2025 si era dovuto fare ricorso a un cambio di allenatore. Il campionato di Seconda era iniziato con Francesco Pampaloni alla guida della squadra, fino alle dimissioni; poi era subentrato Niccolò Lazzarini, che ha centrato l’obiettivo della salvezza. Il tecnico ha deciso di non proseguire, dovendo ancora ottenere il patentino, e il Carbonile ha scelto di sostituirlo con Iacopo Fabbrini. Quest’ultimo nello scorso torneo ha allenato per qualche partita il Santa Brigida, subentrando a Marco Cresci e prima dell’arrivo di Fabian Cecchi, e in precedenza aveva guidato l’Unione Sport Firenze City, sempre in Seconda. La squadra giocherà sempre al "Del Lungo" di Pelago.