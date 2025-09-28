Carica Il Progresso è in cerca di risposte

E’ atteso da una trasferta proibitiva il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 15, i gialloblù faranno visita alla Pro Palazzolo, con l’obiettivo, tutt’altro che semplice, di fare ritorno in terra bolognese con un risultato positivo. La classifica non deve ingannare: nonostante il magro bottino di due punti, la formazione bresciana può contare su una rosa di assoluto valore tant’è che, ai nastri di partenza, veniva indicata dagli addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria finale assieme alle due nobili decadute Pistoiese e Piacenza e al Desenzano.

Contrariamente ai pronostici, il Pro Palazzolo è partito con il freno a mano tirato, con la sconfitta maturata in settimana sul campo dell’Imolese che ha probabilmente rappresentato l’apice di queste inaspettate difficoltà.

Difficoltà che, se confermate, cercherà di sfruttare il Sasso Marconi che, a dire la verità, non se la sta certo passando molto meglio. E’ vero, la band di Franco Farneti ha obiettivi diversi (salvezza) e ha sin qui raccolto un punto in più rispetto ai rivali odierni (tre), ma, risultati e prestazioni alla mano, è lecito affermare che a capitan Geroni e compagni servirà un repentino cambio di rotta per iniziare a incamerare i punti necessari per ambire alla tanto agognata permanenza in categoria.

Quattro giorni fa, in occasione del primo turno infrasettimanale, è arrivata una sconfitta con la Trevigliese che definire amara è dire poco. E ciò sia perché si giocava in casa, sia perché si affrontava una diretta rivale per la salvezza, sia perché il gol del definitivo 1-0 è arrivato a una manciata di minuti dal triplice fischio. Ma, al di là del risultato, il Sasso Marconi ha disputato un buon primo tempo per poi calare vistosamente nella ripresa ed è proprio per migliorare questo aspetto – quello della continuità per tutti i novanta minuti – che ha lavorato in questi giorni Farneti. La prova del nove, però, la dà sempre il campo, con i gialloblù che, a questo punto, faranno di tutto per sfoderare una prestazione di alto livello e per fare così ritorno a casa con un risultato positivo in grado di risollevare non tanto la classifica quanto il morale.

Nicola Baldini