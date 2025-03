Carica Il Sasso cerca l’impresa con il Forlì

Sogna di sgambettare la capolista il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, alle 15 di oggi, ospiterà al ‘Carbonchi’ la prima della classe Forlì guidata dal tecnico bolognese Alessandro Miramari. Sempre più lanciati verso la vittoria finale, i galletti forlivesi sono reduci dalla fondamentale vittoria casalinga contro l’unica antagonista Ravenna che gli ha consentito di portare a cinque le lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice giallorossa.

Il Sasso, dal canto suo, è in piena bagarre per non retrocedere e, volenteroso di incamerare punti salvezza, farà di tutto per cercare di strappare un risultato positivo.

Anche perché c’è da riscattare l’amaro pareggio a reti bianche centrato sette giorni fa sul terreno di gioco dell’Imolese.

Portare a casa un punto da Imola ha rappresentato un buon viatico, ma, per quello che si è visto in campo, e anche al netto del calcio di rigore fallito da capitan Geroni, è lecito affermare che i gialloblù avrebbero meritato l’intera posta in palio.

Dodicesimi, a quota 32 punti, a parimerito con il Corticella (che è però da considerare dietro per una peggiore differenza reti), la band di Pedrelli ha assoluto bisogno di inanellare altri risultati positivi per avvicinarsi alla salvezza.

Nel corso di questa stagione, il Sasso si è già dimostrato capace di fermare le big (su tutte spicca la vittoria di Ravenna) e chissà che Jassey e compagni non possano riuscire a ripetersi anche oggi contro il Forlì.

