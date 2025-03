Carica Imolese Ultima chiamata per i playoff

L’ultimo treno playoff per l’Imolese passa oggi dal Galli, alle 14.30, in una fermata piuttosto affollata e dove il Sasso Marconi, avversario di giornata, dovrà recitare la parte dell’intruso, per fermare i rossoblù e accaparrarsi punti preziosi per la sua corsa alla salvezza, ancora da blindare. Due settimane piene di lavoro al Bacchilega per D’Amore e i suoi ragazzi, per cancellare le due sconfitte consecutive arrivate prima della sosta, in casa col Prato e a Pistoia, entrambe di misura (1-0), ad allontanare nuovamente Raffini e compagni dalla post-season, oggi distante dieci punti (Lentigione, 48). Per questo, vincere oggi diventa obbligatorio, altrimenti sarà ancor più dura, se non impossibile, raggiungere quello che fino a pochi mesi era apparso come un traguardo ampiamente alla portata.

"L’obiettivo è semplice: cercare di fare più punti possibili, vincendo più partite possibili a partire da questa sfida". Così mister Gianni D’Amore alla vigilia, senza troppi giri di parole ma speranzoso che i suoi lo ascoltino alla lettera, per ritrovare un successo che a Imola manca dal 16 febbraio, 3-2 proprio sul Lentigione. In cerca di gloria anche i bolognesi di Ivan Pedrelli, vittoriosi prima del break nello scontro diretto interno contro il San Marino (3-2 con reti di Ballelloo, Geroni e Montanaro), staccato di cinque punti e ora coinvolto a pieno nella lotta per non retrocedere. Ossigeno puro per i gialloblù, al momento dodicesimi e a più 2 sulla zona calda. "Da neopromossi hanno fatto finora un ottimo campionato, dimostrando di essere una buonissima squadra – dice D’Amore, che mette in guardia il gruppo –. Al momento occupano una posizione di classifica più tranquilla, sopra la soglia playout, ma dovremo comunque approcciarci alla gara come sempre con il massimo rispetto".

Da capire se D’Amore riuscirà ad avere disponibili i ragazzi impegnati nel Viareggio (martedì gli under 18 di Casadio giocheranno gli ottavi di finale, dopo il secondo posto nel girone) ovvero Manes, Salgado e Manzoni, quest’ultimo impegnato con la rappresentativa Serie D. Le altre gare (28esima giornata): Piacenza-Pistoiese, Corticella-Fiorenzuola, Cittadella Vis Modena-Sammaurese, Forlì-Ravenna, Imolese – Sasso Marconi, San Marino-Tuttocuoio, Tau Altopascio-Progresso, Zenith Prato-Lentigione, United Riccione-Prato. La classifica: Forlì 66; Ravenna 64; Tau 53; Pistoiese 52; Lentigione 48, Cittadella Vis Modena e Imolese 38; Tuttocuoio 37; Prato 35; Piacenza e Progresso 33; Sasso Marconi 31; Zenith Prato e Corticella 29; San Marino 26; United Riccione 22, Sammaurese 21; Fiorenzuola 16.