Carlo Vannini alla guida del Castellina Scalo: focus su giovani e promozione

Una lunga storia nel calcio provinciale senese: sono infatti circa vent’anni che Carlo Vannini allena sia settori giovanili che, più recentemente, prime squadre. Le ultime esperienze sono state a Pievescola, alla Virtus Poggibonsi ed al Gracciano. E ora? "Il mio più immediato futuro – risponde il mister (a sinistra nella foto con il dg Francesco Serri) è a Castellina Scalo. Qualche settimana fa sono stato contattato dalla dirigenza che mi ha proposto la panchina amaranto con l’obiettivo di promuovere alcuni giocatori della Juniores in prima squadra, per valorizzare anche il lavoro di un settore giovanile di primo piano. Tutto questo dovrebbe portarci, in tempi abbastanza brevi, ad un ritorno in seconda categoria".

I collaboratori tecnici?

"Al mio fianco, da alcuni anni, ho Antonio Vinciguerra come preparatore atletico, Emanuele Garozzo come vice e Giulio Lazzi come match analist. In più, nel ruolo di preparatore dei portieri, ci sarà Giovanni Spicchiaioli che già era nel Castellina".

La rosa?

"In gran parte sarà confermata, considerando che nell’ultimo campionato di terza categoria la squadra è arrivata quinta, senza poter tuttavia disputare i play-off per la regola della forbice. Il mister Alessandro Vannetti ha lavorato bene. In più puntiamo ad acquisire alcuni elementi con esperienza di prima categoria e a promuovere i giocatori della Juniores". La prossima terza?

"Sarà sicuramente di buon livello, con squadre che già quest’anno hanno ben figurato. Dovrebbe essere molto equilibrato con l’incognita di qualche altro sodalizio che potrebbe iscriversi per la prima volta".

GiuSte