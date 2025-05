Caronnese sfida il Sandonà nei playoff nazionali per la promozione in Serie D

Torna in campo oggi la Caronnese di mister Ferri, protagonista in casa dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza: al Comunale (ore 16) arriva il Sandonà per la partita di andata del primo turno nazionale delle gare spareggio-promozione del campionato di Eccellenza (ritorno il primo giugno a campi invertiti). Dopo aver concluso il campionato in terza posizione e aver passato il primo turno dei playoff contro la Rhodense, i rossoblù hanno vinto la finale regionale superando domenica scorsa in trasferta la Solbiatese.

Adesso il sogno serie D è ancora più vicino. Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio–promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora ci fosse parità nelle reti segnate, al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15′ ciascuno e, qualora permanga il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno (8 e 15 giugno). Le sette formazioni che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiranno il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.

Il Sandonà proviene dal Girone B dell’Eccellenza veneta, e ha concluso la regular season in seconda posizione con 62 punti (frutto di 18 vittorie e 8 pareggi in 30 giornate), uno solo in meno della capolista Conegliano. Quello biancoceleste è il secondo miglior attacco del campionato con 59 gol all’attivo (una media di quasi due a partita) e miglior difesa con 15 gol subiti (una media di 0,5 a partita).

G.M.