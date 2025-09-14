Carpi, a Terni inizia il tour de force. Cassani: "Come col Campobasso"

di Davide Setti

Comincia stasera (20,30) da Terni il mini tour de force che darà il primo piccolo sentore di quello che questo Carpi può fare. Dopo i 5 punti nelle prime 3 giornate i biancorossi sono di scena al ’Liberati’, dove 5 mesi fa timbrarono la salvezza, contro un avversario voglioso di regalare un successo (il primo in casa) alla nuova proprietà che domani dovrebbe entrare. "È una partita difficile contro un avversario forte – spiega mister Stefano Cassani – del quale mi interessano poco i problemi societari. Hanno una rosa competitiva, dovremo dare il 100 per cento e impattare la gara come domenica scorsa. Col Campobasso per 85’, recupero compreso, abbiamo fatto una grandissima gara". Cassani parla di Cortesi e Gerbi. "Non mi stupisce – prosegue – quello che sta facendo Cortesi, quando venni qui col San Marino ci aveva tritato… (sorride, ndr). Matteo ha ancora margini e deve lavorare tanto, ma il merito è anche della squadra che gli dà palloni sempre puliti. Gerbi? Ci aiuta tantissimo".

Programma. La 4^ giornata: Campobasso-Pineto 0-1, Forlì-Gubbio 0-1, Pontedera-Rimini 2-1, Guidonia-Ravenna 1-2, Pianese-Samb 1-2, oggi alle 12,30 Juve NG-Arezzo, alle 15 Bra-Torres e Perugia-Ascoli, alle 17,30 Vis Pesaro-Livorno, alle 20,30 Ternana-Carpi.

Classifica: Arezzo e Ravenna 9, Pineto e Gubbio 8, Forlì 6, Ascoli, Carpi, Pianese, Juve e Samb 5, Campobasso, Guidonia e Pontedera 4, Ternana, Perugia, Livorno a Torres 3, Vis Pesaro 2, Bra 1, Rimini (-11) -10.

Dal campo. Solo Forapani e Tcheuna sono out, Rigo parte ma è in dubbio, possibile che vada Cecotti (foto) a sinistra con Stanzani a destra, in avanti Casarini in pole. Negli umbri out Loiacono, Capuano e Kerrigan.

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot, Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana, Romeo; Dubickas. A disp. Morlupo, Vitali, Biondini, Meccariello, Valenti, Bruti, McJannet, Proietti, Tripi, Brignola, Durmush, Ferrante, Leonardi, Longoni, Turella. All. Bellucci (squalificato Liverani). (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani, Figoli, Rosetti, Cecotti; Cortesi, Casarini; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Rigo, Panelli, Pitti, Visani, Amayah, Arcopinto, Pietra, Mahrani, Forte, Sall. All. Cassani.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano