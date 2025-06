Carpi anticipa l'iscrizione alla Lega Pro: documentazione completa e fideiussione

Il Carpi ha consegnato ieri con due giorni di anticipo la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro che comprende – oltre alla parte sullo stadio – anche la fideiussione da 350mila euro (per i biancorossi non da 700mila euro, come prevede la nuova norma, perché il Carpi è a norma con i parametri dell’indice di liquidità), la tassa di iscrizione, per il pagamento di tutti gli emolumenti, fino alla mensilità di aprile 2024. E’ stato questo l’ultimo atto del segretario generale Giuseppe Romeo, pronto ad andare a Como, che il Carpi ha assolto con anticipo, a differenza di alcuni club di C che invece tremano in vista delle prossime 48 ore. La Lucchese dopo il fallimento non presenterà nessuna iscrizione e quindi si procederà alla riammissione della Pro Patria, che precede Sestri e Caldiero nella classifica delle squadre scese ai playout. Sotto la lente poi ci sono fra le alte Triestina, Casertana, Renate, Foggia e Brescia, tutte costrette alla corsa contro il tempo.

d.s.