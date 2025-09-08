Carpi, avvio promettente. Adesso la prova del nove

di Davide Setti

CARPI

Cinque punti nelle prime 3 giornate di campionato. L’avvio di stagione del Carpi si conferma ottimo anche dopo il 2-2 casalingo col Campobasso che ha fatto vedere i primi ’black out’ della fase difensiva biancorossa, ma nonostante ciò ha lasciato più di un rimpianto per una vittoria che la squadra di Cassani avrebbe meritato ai punti. Il bottino di 5 punti dopo 270’ è lo stesso che l’anno scorso aveva conquistato il Carpi targato Cristian Serpini, che dopo i pareggi con Rimini e Milan Futuro aveva battuto alla terza giornata il Perugia. Come per quel Carpi, anche questo ora avrà davanti due trasferte di fila che faranno capire un po’ meglio quale tipo di stagione può fare la squadra biancorossa. L’anno scorso Zagnoni e compagni avevano prima preso un ottimo punto sul campo dell’Entella, futura dominatrice del girone, poi erano stati sconfitti in maniere abbastanza incredibile nel derby di Ferrara con la Spal, portando a 6 i punti nelle prime 5 giornate.

Due gare il Carpi aveva dato conferma di poterci stare, eccome in C da matricola. Beh, per uno strano scherzo del destino, anche la squadra di Cassani ora davanti 2 trasferte che sanno di prova del nove, domenica 14 sul campo della Ternana e poi sabato 20 a San Benedetto del Tronto, due squadre che pur con qualche alto e basso in questo avvio hanno una rosa per potersela giocare nella parte sinistra della classifica. Il Carpi dovrà cercare di continuare sulla strada intrapresa in queste prime 4 uscite ufficiali, in cui nessuno ha ancora meso sotto la squadra biancorossa, sempre trascinata da un mostruoso Cortesi (foto): il Carpi ha fatto un vero e proprio colpo grosso rinnovandogli il contratto.