Carpi beffato nel finale. Rigore, polemiche e rosso

carpi

1

ravenna

2

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (16’st Casarini), Rosetti (45’st Pietra), Rigo (27’st Stanzani); Cortesi, Amayah (45’st Sall); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Tourè, Arcopinto, Forte. All. Cassani.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi (34’st Da Pozzo), Bianconi (43’st Esposito), Solini; Donati, Tenkorang, Lonardi (34’st Rapaj), Rossetti, Falbo; Spini (23’st Luciani), Zagre (23’st Motti). A disp. Stagni, Borra, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Ilari, Calandrini, Okaka. All. Marchionni.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato

Reti: 15’ Spini, 29’st Casarini, 42’st (rig.) Luciani Note: spettatori 1500 circa. Espulso al 40’st mister Cassani per proteste. Ammoniti Rossini, Donati, Anacoura. Angoli 5-5. Recupero 1’pt e 6’st

CARPI

Il veleno è nella coda di un derby che il Carpi avrebbe meritato di chiudere con qualcosa in tasca ma in cui si è visto scippare almeno il pari da un rigore a 3’ dalla fine. Il mani in area di Cortesi su tocco di Tenkorang c’è, ma l’azione nasce da un fallo netto su Panelli che il pessimo arbitro Manedo Mazzoni non ha visto nemmeno al check. Il fischietto pratese è stato sicuramente il peggiore in campo dei 22, ha tollerato il gioco duro della squadra di Marchionni e nel finale ha commesso un errore grave.

Al Carpi, sorpreso in avvio, restano gli applausi del Cabassi e una prova, soprattutto nella ripresa, da squadra in salute. Cassani avanza Amayah per Forte (in mediana torna Figoli) rispetto a San Benedetto per dare più chili, ma per almeno 15’ lo strapotere fisico del Ravenna fa la differenza. Spini è imprendibile e dopo qualche scintilla (destro centrale, come quello di Falbo poco dopo) spacca in due la gara partendo da destra, dopo la sponda di Zagre, Panelli si scorda di chiudere e l’ex Spal la spara sotto la traversa dall’area. Avanti di un gol i romagnoli si compattano nei 30 metri davanti ad Anacoura e il Carpi cozza sempre contro la difesa schierata, anche perché il pessimo Manedo Mazzoni di Prato tollera i colpi proibiti e le perdite di tempo ravennati.

L’unica modo per solleticare la capolista (che in contropiede è pericolosa con Tenkorang e Zagre) è con le palle inattive. Cortesi ne pennella due perfette, sulla prima nessuno ci mette la testa, sulla seconda (45’) ce la mette Gerbi che però da due passi manda alto il pari. Il Carpi della ripresa prova ad alzare i giri, Amayah chiama subito a terra Anacoura alla prima parata, poi da un’apertura di Rosetti è Cecotti ad avere spazio per calciare, ma una deviazione salva il Ravenna. Cassani mette Casarini per Figoli e la spinta biancorossa è costante, con l’occasionissima (18’) per Zagnoni murato da due passi poi Cecotti sul tap in spara alto. Il gol è nell’aria e arriva con una magia di Casarini che su invito di Cecotti inventa un collo pieno da favola che bacia il sette. Marchionni si gioca un improbabile check Fvs che non cambia l’1-1. Il Ravenna ha subìto la palla del sorpasso con Luciani, da poco dentro come Motti, che manda alto l’invito di Lonardi. Poi l’episodio del rigore trasformato da Luciani nato da un fallo su Panelli non visto che punisce un Carpi bello e generoso. Rosso a mister Cassani per proteste.