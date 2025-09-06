Carpi Con il Campobasso si cercano conferme

di Davide Setti

CARPI

Si respirerà aria di sfida d’alta classifica oggi alle 17,30 allo stadio ’Cabassi’. Non tanto perché i 4 punti del Carpi (secondo) e i 3 del Campobasso valgano già qualcosa dopo appena 2 giornate, ma perché è atteso il pubblico delle gare che contano: in curva ’Bertesi-Siligardi’, dopo lo sciopero anti squadre ’B’ con la Juve, torneranno a ’spingere’ gli ultras, senza i quali comunque si è sfiorata quota 2mila con i bianconeri, mentre i molisani saranno accompagnati da oltre 600 tifosi che hanno fatto sold out la curva ospiti.

"Ci fa piacere che tornino i nostri tifosi – le parole di Stefano Cassani alla vigilia – e fa la differenza quando ci sono. Ci attende una gara difficile, anche se veniamo da una bella vittoria c’è sempre qualcosa da migliorare. Con la Pianese avevo chiesto concentrazione e c’è stata. È vero che ci siamo troppo abbassati nel secondo tempo, ma abbiamo difeso di squadra. Penso che per affrontare il Campobasso, che ha segnato 7 gol nelle prime 3 gare e da due anni non nasconde le proprie ambizioni, servirà la stessa intensità che abbiamo messo in casa con Trento e Juve. Un solo gol preso in 3 gare? L’organizzazione e la solidità difensiva dà sensazione di sicurezza a tutta la squadra ed è garanzia di rimanere sempre in partita, in una C in cui l’episodio, lo abbiamo visto, fa la differenza". Il tecnico promuove il mercato. "Grande merito va al direttore e alla società – prosegue – ho potuto lavorare da metà luglio con la squadra al 99% al completo e non è una cosa scontata". Per la gara Cassani non ha dubbi ma resta coperto. "Dubbi non ne ho più – sorride – per il ruolo al fianco di Cortesi ho ampia scelta, Forte che con la Pianese ci ha dato imprevedibilità anche se deve trovare ancora la condizione migliore, poi Casarini, Arcopinto e anche Stanzani. Torna dopo un mese Mahrani, ma anche lui è indietro di condizione". Per il tecnico molisano Luciano Zauri, già avversario del Carpi da giocatore al ’Cabassi’ (sconfitta 2-0 in B nel 2013-14 col Pescara) la squadra di Cassani "è in salute e molto organizzata soprattutto in casa".

Dal campo. Senza Tcheuna e Forapani ko e Visani squalificato, mister Cassani ritrova per la panchina Mahrani e dovrebbe rimettere Figoli dal 1’ in mediana per Amayah, in attacco Stanzani in vantaggio sull’ex Forte al fianco di Cortesi. Nei molisani squalificato Celesia, ko Cristallo, i due nuovi Gargiulo e Armini dalla panchina.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Stanzani, Cortesi; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Pitti, Amayah, Casarini, Tourè, Pietra, Arcopinto, Mahrani, R. Forte, Sall. All. Cassani.

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Di Livio, Brunet, Gala; Bifulco, Padula, Leonetti. A disp. Rizzo, F. Forte, Mancini, Celesia, Serra, Lanza, Cerretelli, Armini, Gargiulo, Nocerino, Ravaglioli, Gargiulo, Armini, Lombari, Magnaghi. All. Zauri.

Arbitro: Castellano di Nichelino