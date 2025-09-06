Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Carpi Con il Campobasso si cercano conferme

Carpi Con il Campobasso si cercano conferme

Sfida d’alta quota per i biancorossi incoraggiati dal buon avvio di stagione. Torna la curva dopo la protesta contro le squadre B

di DAVIDE SETTI
6 settembre 2025
Erik Gerbi guida ancora l’attacco del Carpi

Erik Gerbi guida ancora l’attacco del Carpi

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

di Davide Setti

CARPI

Si respirerà aria di sfida d’alta classifica oggi alle 17,30 allo stadio ’Cabassi’. Non tanto perché i 4 punti del Carpi (secondo) e i 3 del Campobasso valgano già qualcosa dopo appena 2 giornate, ma perché è atteso il pubblico delle gare che contano: in curva ’Bertesi-Siligardi’, dopo lo sciopero anti squadre ’B’ con la Juve, torneranno a ’spingere’ gli ultras, senza i quali comunque si è sfiorata quota 2mila con i bianconeri, mentre i molisani saranno accompagnati da oltre 600 tifosi che hanno fatto sold out la curva ospiti.

"Ci fa piacere che tornino i nostri tifosi – le parole di Stefano Cassani alla vigilia – e fa la differenza quando ci sono. Ci attende una gara difficile, anche se veniamo da una bella vittoria c’è sempre qualcosa da migliorare. Con la Pianese avevo chiesto concentrazione e c’è stata. È vero che ci siamo troppo abbassati nel secondo tempo, ma abbiamo difeso di squadra. Penso che per affrontare il Campobasso, che ha segnato 7 gol nelle prime 3 gare e da due anni non nasconde le proprie ambizioni, servirà la stessa intensità che abbiamo messo in casa con Trento e Juve. Un solo gol preso in 3 gare? L’organizzazione e la solidità difensiva dà sensazione di sicurezza a tutta la squadra ed è garanzia di rimanere sempre in partita, in una C in cui l’episodio, lo abbiamo visto, fa la differenza". Il tecnico promuove il mercato. "Grande merito va al direttore e alla società – prosegue – ho potuto lavorare da metà luglio con la squadra al 99% al completo e non è una cosa scontata". Per la gara Cassani non ha dubbi ma resta coperto. "Dubbi non ne ho più – sorride – per il ruolo al fianco di Cortesi ho ampia scelta, Forte che con la Pianese ci ha dato imprevedibilità anche se deve trovare ancora la condizione migliore, poi Casarini, Arcopinto e anche Stanzani. Torna dopo un mese Mahrani, ma anche lui è indietro di condizione". Per il tecnico molisano Luciano Zauri, già avversario del Carpi da giocatore al ’Cabassi’ (sconfitta 2-0 in B nel 2013-14 col Pescara) la squadra di Cassani "è in salute e molto organizzata soprattutto in casa".

Dal campo. Senza Tcheuna e Forapani ko e Visani squalificato, mister Cassani ritrova per la panchina Mahrani e dovrebbe rimettere Figoli dal 1’ in mediana per Amayah, in attacco Stanzani in vantaggio sull’ex Forte al fianco di Cortesi. Nei molisani squalificato Celesia, ko Cristallo, i due nuovi Gargiulo e Armini dalla panchina.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Stanzani, Cortesi; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Pitti, Amayah, Casarini, Tourè, Pietra, Arcopinto, Mahrani, R. Forte, Sall. All. Cassani.

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Di Livio, Brunet, Gala; Bifulco, Padula, Leonetti. A disp. Rizzo, F. Forte, Mancini, Celesia, Serra, Lanza, Cerretelli, Armini, Gargiulo, Nocerino, Ravaglioli, Gargiulo, Armini, Lombari, Magnaghi. All. Zauri.

Arbitro: Castellano di Nichelino

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tifosi

Continua a leggere tutte le notizie di sport su