Carpi conferma l'iscrizione in Serie C, Spal e Brescia fuori dal calcio professionistico

Il Carpi ha guardato ieri l’ultimo giorno utile per l’iscrizione alla Serie C da spettatore esterno, con la documentazione compresa di fidejussione da 350mila euro già depositata con 48 ore di anticipo. Un altro segnale dalla grande bontà e serietà del lavoro dentro e fuori dal campo della società guidata dal patron Claudio Lazzaretti, che si prepara alla sua seconda stagione di fila in C, la quinta della nuova con mister Texcart era cominciata col fallimento del vecchio Carpi Fc del 2021. Sono invece due le vittime illustri delle ultime 24 ore prima della dead line (scoccata ieri a mezzanotte), Spal e Brescia, che dunque spariscono dal calcio professionistico al pari della Lucchese, mentre con qualche apprensione all’ultimo ce l’hanno fatta Triestina, Rimini e Ascoli che sembravano in difficoltà. Il girone ’B’ del Carpi perde dunque le due società che si erano salvate ai playout, Lucchese e Spal, una beffa ulteriore per le due retrocesse agli spareggi, Sestri Levante e Milan Futuro. Un tandem a cui si aggiunge il Brescia, abbandonato da Cellino e dunque passato in un solo colpo dalla salvezza sul campo in B, alla retrocessione per l’affaire-crediti d’imposta fasulli fino alla mancata iscrizione che costringerà le rondinelle a ricominciare dall’Eccellenza. Della Lucchese, fallita qualche giorno fa, si sapeva già, mentre nelle ultime ore è scoppiato il caso della Spal, che a distanza di 13 anni dall’ultimo crack del 2012 ieri è di nuovo scomparsa dal calcio professionistico. Il presidente Joe Tacopina ha deciso di non versare i soldi (circa 3 milioni) necessari per pagare gli emolumenti e dunque i biancazzurri chiudono la loro esperienza fra i ’pro’, ad appena 5 anni dalla discesa del 2020 dalla Serie A, stessa tempistica del vecchio Carpi Fc 1909, scomparso nel 2021 a 5 anni dalla A.

Ieri sera prima di andare in stampa non c’era ancora chiarezza sulla modalità di chiusura della società spallina: per qualcuno la Spal avrebbe presentato comunque una domanda incompleta che quindi verrebbe bocciata (al 100%) dando vita a un ripescaggio (Inter U23), per alcuni la domanda non sarebbe nemmeno stata presentata (come sembra più verosimile) dando così vita a una riammissione che premierebbe a questo punto il Caldiero, visto che i veronesi sono terzi nella graduatoria di riammissione, ma davanti c’è la Pro Patria che verrà riammessa al posto della Lucchese (che non ha presentato nulla) e il Sestri che invece ha annunciato di aver rinunciato alla riammissione per giocare in D.

Davide Setti