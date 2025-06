Carpi confermato nel girone B della Serie C, attesa per l'annuncio di Cassani

Il Carpi che in settimana dovrebbe dare un volto al proprio progetto tecnico annunciando Stefano Cassani in panchina una certezza ce l’ha già, quella di giocare nel girone ’B’ della Serie C anche l’anno prossimo. La retrocessione del Brescia – contro cui la società di Cellino farà ricorso – toglie infatti qualsiasi dubbio geografico sulla collocazione dei biancorossi e il girone del centro Italia si annuncia, almeno sulla carta, ancora più difficile di quello della passata stagione, anche se mancano ancora un paio di squadre per completarlo, in attesa del playout di B fra Samp (se scende è nel girone ’B’) e Salernitana, della doppi finale playoff fra Ternana e Pescara (chi perde è sicuramente nel girone ’B’) e di capire quale futuro avrà la Lucchese, in pieno dramma societario dopo il -14 sul gruppone di penalizzazione per l’anno prossimo che di fatto ha congelato ogni tentativo di cedere la società. Due sono gli scenari se la Lucchese non si iscriverà: se i rossoneri toscani non dovessero nemmeno presentare entro venerdì le carte dell’iscrizione, allora invece di un ripescaggio ci sarebbe una riammissione con la Pro Patria in testa fra le retrocesse, se invece la Lucchese presentasse le carte e venisse poi bocciata ci sarebbe il ripescaggio con l’Inter U23 in pole.

In ogni caso sono ancora poche le future rivali del Carpi che hanno definito la guida tecnica, appena 6 su 19. Le certezze sono quelle dei due neopromosse Forlì e Samb con i tecnici del salto dalla D Miramari e Palladini, poi il Campobasso (se resterà nel "B") ha già annunciato l’accoro con Luciano Zauri, il Perugia e l’Arezzo andranno avanti con Cangelosi e Bucchi, così come al 99% la Spal con Baldini dopo la salvezza. Per le altre si deciderà nelle prossime settimane, con situazioni molto variegate. Ad Ascoli prima va risolto il nodo della società, con Pulcinelli che vuole vendere, il Livorno è in finale della Poule scudetto di D (col Siracusa) ma le voci sono quelle di un addio da Indiano, con Formisano (che la Pianese vorrebbe trattenere) in pole. Hanno ancora un anno di contratto Fontana a Gubbio, Tisci a Pineto e Menichini a Pontedera, ma il loro futuro è ancora da scrivere, a Rimini c’è stato l’addio a Buscè e ora Galloppa (ex Primavera Fiorentina) è in pole, la Torres per il dopo Greco sogna Rolando Maran e la Vis Pesaro deve fare i conti con le tante sirene per Stellone, pur sotto contratto fino al 2026.

Davide Setti