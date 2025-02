Carpi, il mercato del ds Bernardi : "Obiettivi centrati senza stravolgere"

Sei innesti per rimpiazzare cinque partenze, "che poi sono sei perché Forapani purtroppo l’abbiamo perso per tutto l’anno" spiega Marco Bernardi nel commentare il mercato del Carpi. Il ds ha fatto il punto dopo la chiusura della sessione di gennaio che ha dato nuove alternative a mister Serpini in tutti i reparti portando in biancorossi tre giocatori a titolo definitivo (Casarini, Campagna e Visani) e tre in prestito secco (Theiner, Fossati e Rigo). "L’idea di base era quella di puntellare la rosa senza stravolgere la squadra che sta facendo bene – spiega Bernardi – sostituendo qualcuno che aveva chiesto di essere ceduto. Chi gioca a Carpi deve essere contento e avere grandi motivazioni, se qualcuno non è contento è giusto farlo andare via. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi, Casarini e Campagna erano i primi obiettivi sono arrivati subiti, Theiner è stata una bella opportunità dopo che Pezzolato ci ha manifestato la volontà di andare a giocare, con Rigo abbiamo coperto un tassello che mancava da inizio anno Fossati davanti ci dà nuove opzioni mentre Visani è stata un’opportunità in cui abbiamo fatto un contratto lungo a un ragazzo di prospettiva, come con Lorenzi. Offerte per Saporetti? Non ci ha chiamato nessuno, ho solo letto sui giornali". Bernardi torna poi su Mattia Rigo, il mancino classe 2004 che ha già debuttato ad Ascoli. "Mattia può fare il quinto o il terzino sinistro, ha già fatto la D vincendo il campionato a Lumezzane, siamo convinti che sia il giocatore che ci serviva". Veronese di nascita e di formazione fra Virtus ed Hellas, per Rigo l’impatto col mondo biancorosso è stato positivo. "Sono stato accolto molto bene – spiega il difensore – e sono contento di essere qui in una piazza storica e importante. Fisicamente stavo bene, sto lavorando tanto tatticamente. Alla Virtus Verona ho giocato tutta la prima parte da quinto a tutta fascia nel 3-5-2, qui il mister ha richieste differenti che ho cercato subito di rispettare. Purtroppo l’esordio di Ascoli non è stato accompagnato da un risultato positivo ma sono certo che ci rifaremo. Obiettivi personali? Giocare il più possibile e aiutare la squadra per la salvezza, magari con qualche gol o assist che ho sempre fatto in carriera. Mi piace attaccare ma sto lavorando tanto per migliorare la fase difensiva".

Dal campo. Mister Serpini aveva già ritrovato a pieno Saporetti, ancora fermo Figoli mentre ieri è tornato in gruppo Cortesi. Sempre fermi Cecotti (che mette il mirino su Pontedera) oltre a Mandelli e Tcheuna che stanno completando il loro percorso e dovrebbero tornare con la Pianese.