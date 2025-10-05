Carpi Il Perugia in crisi una trappola al Cabassi

di Davide Setti

CARPI

La vittoria che in casa manca da 7 mesi (7 marzo con la Vis Pesaro) il Carpi proverà a prendersela oggi alle 17,30 contro il Perugia, corazzata del girone per nomi e ambizioni che è partita col freno a mano e dopo 7 giornate (3 punti e 4 ko di fila) sarebbe ultima senza la penalizzazione del Rimini.

Una vera e propria trappola per i biancorossi, che vogliono cancellare i due ko di fila. "Ci sono in palio punti già importanti – spiega mister Stefano Cassani – e penso che sarà una gara un po’ nervosa, in cui vincerà chi saprà gestire le folate dell’avversario. Veniamo da due ko, ma con ottime prestazioni contro le due capolista. C’è da limare qualche dettaglio e incertezza che ci è costata cara, ma fa parte del processo di crescita di alcuni ragazzi". Sarà il primo Carpi senza l’infortunato Gerbi. "Sall lo sostituirà con qualità – prosegue – come è stato a San Benedetto. Perdiamo una pedina preziosa, ma non ci snatureremo. L’alternativa da prima punta per me è Stanzani, mentre Amayah non c’è, anche se contiamo che il tallone si sfiammi per Sestri col Bra. Tcheuna? È guarito anche se è un po’ che non gioca. Anche Mahrani se ci mette quel mordente che gli manca può essere della gara". Programma. L’8^ giornata: Pianese-Livorno 2-1, Rimini-Arezzo 0-1, Ascoli-Bra 4-1, Ternana-Pineto 2-1, Torres-Samb 0-2, Campobasso-Vis Pesaro 2-2, oggi 12,30 Juve NG-Ravenna, 17,30 Carpi-Perugia, Forlì-Guidonia, 20,30 Gubbio-Pontedera.

Classifica: Arezzo 21, Ascoli 20, Ravenna 18, Samb 14, Ternana 13, Gubbio, Pianese e Campobasso 12, Juve 11, Guidonia 10, Forlì 9, Carpi, Pineto e Vis Pesaro 8, Livorno e Pontedera 7, Torres e Bra 5, Perugia 3, Rimini (-11) -4.

Dal campo. Out Gerbi, Forapani e Amayah, tornano Pitti e Tcheuna per la panchina. Dietro Panelli per Lombardi, in mezzo a destra gioca Pietra, davanti Casarini con il rientrante Cortesi dietro a Sall. Negli umbri Megelaitis convocato ma in dubbio, reintegrato in rosa Bartolomei che dovrebbe fare il centrale difensivo, tornano Kanoute e Manzari, fuori Lewis, Riccardi, Angella e Dell’Orco.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Pietra, Figoli, Rosetti, Cecotti; Cortesi, Casarini; Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Rigo, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Tourè, Arcopinto, Stanzani, Mahrani, Forte. All. Cassani

PERUGIA (3-5-2): Gemello; Tozzuolo, Bartolomei, Giraudo; Calapai, Giunti, Torrasi, Tumbarello, Yabre; Kanoute, Montevago. A disp. Moro, Viti, Rondolini, Nwanege, Brunori, Joselito, Broh, Terrnava, Matos, Manzari, Giardino, Ogunseye. All. Ortolani (Braglia squalificato)

Arbitro: Gandino di Alessandria