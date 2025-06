Carpi: in arrivo Stefano Cassani e Lorenzo Lombardi, incognita Sorzi

Oggi è previsto il rientro di mister Serpini dall’estero, presupposto per mettere nero su bianco la rescissione. Poi si potrà annunciare Stefano Cassani, anche se l’ufficialità del tecnico ex Lentigione arriverà solamente nel mese di luglio. Intanto il direttore sportivo Bernardi lavora su tre fronti, quello degli innesti con cui costruire il nuovo Carpi, quello delle uscite e quello del dialogo coi giocatori in scadenza. Per gli arrivi l’unica certezza è quella che porterà, come già anticipato, Lorenzo Lombardi a vestire il biancorosso. Il centrale difensivo classe 2000 è reduce da un’ottima stagione al Lentigione con Cassani (che lo aveva avuto anche alla Victor San Marino) condita anche da 6 reti e dopo oltre 130 gettoni in D è pronto alla prima avventura fra i ’pro’ in una difesa a tre che conta già su Panelli e Zagnoni. In uscita occhio a Matteo Sorzi, che dopo una stagione monstre ha ricevuto qualche offerta dalla B e un paio di C ambiziose, anche se l’ottimo rapporto col ds Bernardi, che lo aveva avuto già a Correggio e Fiorenzuola e lo ha voluto fortemente la scorsa estate nonostante la retrocessione, mantiene alte le chance di vederlo ancora a Carpi. Per quanto riguarda i tre svincolati, detto di Saporetti che non resterà sicuramente, per Calanca, Rossini e Mandelli saranno decisivi i prossimi giorni. In particolare Mandelli ha molte proposte e il suo ingaggio relativamente basso lo rende molto appetibile. In modo decido si è già mosso il Piacenza di mister Franzini, che vorrebbe costruire intorno a lui la squadra per tornare in C, anche se Mandelli preferirebbe rimanere in Lega Pro e dà priorità al Carpi, anche se non sarà facile trovare la squadra economica.

Davide Setti