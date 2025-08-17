Carpi in Coppa Italia, debutto col Trento

Centododici giorni dopo l’ultima volta (il ko ininfluente in casa col Sestri dello scorso 27 aprile), il "Cabassi" riapre per il debutto stagionale del secondo Carpi da Serie C dell’era Lazzaretti. Da aprile è cambiata la guida tecnica, con Stefano Cassani che ha sostituito Cristian Serpini e che stasera, nella sua "prima" da professionista, alle 21 trova il Trento per il primo turno della Coppa Italia di C, antipasto del campionato che scatta fra sei giorni, sempre in casa. Subito un avversario di spessore per la squadra biancorossa, che dovrà fare a meno di Cortesi e che dovrebbe presentarsi dal 1’ con solo due novità (Lombardi e Rosetti) rispetto alla scorsa stagione. "Stiamo bene – le parole di Cassani - abbiamo fatto un buon precampionato e vogliamo cominciare col piede giusto. Cortesi ha avuto un piccolo acciacco in allenamento, lo abbiamo tenuto giù col Solarolo per gestirlo, vediamo prima della gara, ma rischiare un giocatore alla prima uscita di Coppa non ha molto senso. Incontriamo una squadra forte strutturata per un campionato di vertice, ma è continueremo a lavorare su di noi prima che sull’avversario. Il mio debutto? C’è emozione, già lo ero ad Arzignano, sono tanti anni che ho iniziato ad allenare partendo dai bambini, poi passando dai dilettanti, è una grandissima soddisfazione essere qui, ma ogni giorno si lavora perché sia una fase per un’ulteriore crescita". In casa Trento mister Luca Tabbiani (per 4 anni col ds biancorosso Bernardi a Fiorenzuola) spiega come "il Trento arriva bene a questa gara, teniamo molto alla Coppa e vogliamo passare il turno. Il Carpi ha cambiato allenatore ma poco come organico, gioca un buon calcio e ha già una buona identità, sarà una gara frizzante e spero ci sia già un buon ritmo".

BIGLIETTI. Tagliandi disponibili dalle 17 alle 21,30 ai botteghini: curva 15 euro (13 ridotto), tribune laterali 25 (23) e centrale 40. FORMULA. In caso di parità al 90’ subito i rigori, chi passa sfida nel secondo turno (in casa) di mercoledì 29 ottobre la vincente di Brescia-Dolomiti Bellunesi che si gioca stasera alle 21. Nessuna copertura su Sky, che fa la diretta solo di tre gare del primo turno.

DAL CAMPO. Nei biancorossi fuori Mahrani (problema muscolare, domani gli esami per approfondire), convocati anche Cortesi e Forte che però non saranno rischiati, c’è Verza dopo la botta in testa di giovedì. Un unico dubbio fra Rigo e Forapani per la fascia. Nel Trento fuori fra i titolari Giannotti squalificato, oltre a Muca, Meconi e Tarolli infortunati. Tabbiani ha vari dubbi: Miranda insidia dietro Cappelletti e Corradi, in mediana Mehic-Benedetti per un posto, davanti Dalmonte si gioca la maglia a destra con Capone. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Casarini, Stanzani; Gerbi. A disp. Furghieri, Scacchetti, Verza, Panelli, Tcheuna, Pitti, Visani, Amayah, Forapani, Arcopinto, Forte, Sall, Cortesi. All. Cassani

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Fossati, Benedetti; Capone, Pellegrini, Cruz. A disp. Tommasi, Calzà, Miranda, Fontana, Trainotti, Genco, Mehic, Chinetti, Dalmonte, Ebone. All. Tabbiani.

Arbitro: Aloise di Voghera

Davide Setti