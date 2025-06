Carpi. La stagione partirà il 14 luglio

Lunedì 14 luglio. Si tratta di una data che i tifosi biancorossi possono già segnarsi sul calendario, perché sarà quella del primo giorno di lavoro per il nuovo Carpi. In attesa di annunciare l’arrivo di Stefano Cassani in panchina, la società ha deciso la data del raduno in città, dove il Carpi lavorerà per alcuni giorni all’antistadio prima di trasferirsi verso il ritiro in altura, con Fiumalbo che si è già candidata per ospitare i biancorossi per il quarto anno di fila. Sull’addio con mister Serpini è poi intervenuto anche il dg Enrico Bonzanini, ospite lunedì sera di ’Aspettando il campionato’, andata in onda su TvQui. "Voglio dire grazie a Cristian che ha fatto 2 anni straordinari – le sue parole - è cresciuto tanto con noi e ci ha dato una mano a crescere tanto, è un allenatore che ha incarnato alla perfezione le imprese che volevamo compiere. Ha manifestato la voglia di uscire un anno prima dal contratto e a breve arriveremo alla soluzione che richiede il mister. Poi ci concentreremo sulla nuova area tecnica che speriamo abbia elementi di continuità (Malaguti e Araldi, ndr) con quella precedente. Il casting, inutile nascondersi, è già cominciato".

Fiori d’arancio. Intanto una folta delegazione biancorossa ha partecipato al matrimonio del difensore Davide Zagnoni (nella foto), che lunedì 2 ha detto di sì alla compagna Francesca, con la festa che poi è proseguita a Villa Bice a Pozza di Maranello. Fra gli altri erano presenti Matteo Rossini, Simone Saporetti e Matteo Sorzi, oltre agli ex Alberto Formato e Aimen Bouhali, molti dei quali con Zagnoni ai tempi del Lentigione, proprio come Gabriele Piccinini, centrocampista fresco di promozione in A col Pisa.

d.s.