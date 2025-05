Carpi lancia i camp estivi con Casa del Talento per giovani calciatori

CARPIMentre la prima squadra ha ripreso ieri ad allenarsi e lavorerà anche per tutta questa settimana, in casa Carpi si guarda anche all’estate che sarà caratterizzata dalla novità dei camp estivi: si tratta di tre turni settimanali dal 9 al 27 giugno presso il campo ’Sigonio’ aperte a tutti i ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, realizzati in collaborazione con la ’Casa del Talento’, associazione sportiva nata a Soliera. "Un ulteriore tassello per il settore giovanile – spiega il responsabile del vivaio Gianni Pellacani – e grazie agli sforzi del presidente Lazzaretti presentiamo questo primo camp realizzati con la Casa del Talento, con cui c’è già una collaborazione per la nostra Primavera". Dello staff fa parte anche Giuseppe Menia, vice allenatore della Primavera. "L’attività sarà aperta ai nati dal 2019 al 2011 – spiega – sia per giocatori di movimento che portieri. Sono previste una proposta solo mattutina e una anche pomeridiana che include il pranzo. Per nostra metodologia di lavoro vogliamo mantenere un rapporto di un istruttore ogni dieci ragazzi al massimo, lavorando su stazioni. Durante la settimana di camp è prevista una gita, sempre a tema, tra il parco acrobatico Iperspace di Bologna, la piscina e Cerwood a Cervarezza". La Casa del Talento nasce nel 2018 come Asd a Soliera e durante la stagione sportiva fa scuola di tecnica calcistica a Modena, Reggio e Carpi per un centinaio di ragazzi a settimana. "Durante il periodo estivo - racconta Andrea Ortolani, socio insieme a Menia, Denis Giannerini e Marko Barrasso – organizziamo camp calcistici con attività un po’ più ludica, oltre a viaggi sportivi tra Trentino e l’Inghilterra, dove ai ragazzi viene proposta anche una parte di studio dell’inglese. Ci fa piacere avviare ora questa collaborazione col Carpi, che sta ricostruendo il proprio settore giovanile". I prezzi sono di 105 euro a settimana per il turno solo mattutino e di 130 per quello pomeridiano. Le iscrizioni, che prevedono anche un kit di abbigliamento, sono possibili esclusivamente on line sul sito della Casa del Talento.

In foto: da sinistra a destra, Giuseppe Menia (Casa del Talento), Gianni Pellacani (Responsabile SG AC Carpi), Andrea Ortolani (Casa del Talento)

Davide Setti