Carpi: Nuovi Sponsor e Rinnovi in Vista per la Stagione Calcistica

Ci vorrà ancora qualche settimana perchè la stagione del Carpi inizi davvero a prendere forma. In questi giorni il patron Claudio Lazzaretti è impegnato con i suoi uomini nei contatti per completare il budget e ha incontrato qualche nuovo sponsor interessato a entrare. La rosa biancorossa ha al momento una base solida con 17 giocatori sotto contratto, ma il gruppo potrebbe riabbracciare anche alcuni dei biancorossi che sono in scadenza a fine giugno. Considerando che per Saporetti si va verso un addio ormai scontato, la società ha invece aperto al dialogo con gli altri tre biancorossi, Alessandro Calanca, Andrea Mandelli e Matteo Rossini, tutti protagonisti nelle ultime due stagioni vincenti, quella della vittoria della D e quella della consacrazione in C, in cui Rossini e Calanca si sono misurati per la prima volta con i professionisti, mentre Mandelli ci tornava dopo qualche stagione dopo la fugace apparizione del 2018-19 con la Giana. Il centrocampista in particolare ha molti estimatori ma col Carpi c’è un feeling particolare che potrebbe portarlo a restare per il terzo anno di fila. Intanto come anticipato ieri il Forlì ha annunciato il rinnovo di contratto con mister Alessandro Miramari che era stato accostato anche alla panchina carpigiana.