Carpi ottiene l'iscrizione dalla Covisoc e risolve con mister Serpini

Nel giorno del giudizio per tanti club di C il Carpi già ieri alle 17 ha avuto il via libera sull’iscrizione dalla Covisoc che ha esaminato la documentazione e giudicati integrati i criteri legali ed economico finanziari per la licenza nazionale per la partecipazione al campionato, compresi quelli per lo stadio Cabassi.

Intanto da ieri è ufficiale da ieri anche la risoluzione con mister Serpini (nella foto). "L’Ac Carpi rende noto che è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con Cristian Serpini, allenatore della prima squadra, e con Mirko Magistro, vice allenatore. Il rapporto contrattuale, inizialmente in essere fino a giugno 2026, si conclude dunque in via anticipata di comune intesa tra le parti. Nel corso delle due stagioni trascorse al Carpi mister Serpini e mister Magistro hanno contribuito da protagonisti al conseguimento di risultati significativi. A entrambi va il più sentito ringraziamento per la professionalità, l’impegno e il contributo umano e tecnico". Per Serpini si parla di Rimini e Primavera del Bologna ma non solo. Restano invece nello staff di Cassani Araldi e Malaguti.

