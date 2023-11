Carpi Pari amaro prima di Ravenna

carpi

2

sangiuliano

2

(4-3-1-2): Rinaldini; Tcheuna (5’st Verza), Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani (44’st Quarena), D’Orsi, Tentoni (22’st Bouhali); Cortesi (22’st Larhrib); Saporetti, Arrondini (9’st Sall). A disp. Rossi, Frison, Sabattini, Ofoasi. All. Magistro (Serpini squalificato)

SANGIULIANO (4-3-3): Manfrin; Vassallo (45’st Nobile), Briski (39’st De Angelis), Bruzzone, Solerio; Milan (30’st Palesi), Salzano, Atzeni (39’st Sighinolfi); Qeros, Deiana (39’st Annoni), Cogliati. A disp. Groaz, Di Fini, Cinelli, Andrei Anton. All. Ciceri.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino

Reti: 7’ Tentoni, 45’ Cogliati, 34’st Sall, 43’st Bruzzone

Note: spettatori 800 circa. Ammoniti Briski, Calanca, Tentoni, Bruzzone e mister Ciceri. Angoli 5-8. Recupero 0’pt e 5’st

Continua ad essere disarmante la facilità con cui il Carpi subisce gol, già 13 in 9 gare. Anche il Sangiuliano ne segna 2 al ’Cabassi’ rimontando due volte nei due finali di tempo l’allungo della squadra di Serpini, che scivola fuori dalla zona playoff a -4 dalla vetta.

Un pari figlio degli errori, quelli difensivi che hanno da via libera ai gol di Cogliati e Bruzzone e anche quelli offensivi da matita rossa di Simone Saporetti, che al rientro dopo le 3 giornate di squalifica si è divorato due gol elementari per uno come lui davanti al portiere Manfrin. Con questo passo incerto (un punto in 2 gare, solo 8 conquistati su 15 in casa) la gara di domenica a Ravenna (scavalcato in vetta dal San Marino) diventa già un bivio che peserà sul futuro. Lo squalificato Serpini aveva cambiato 4 pedine rispetto a Corticella ridisegnando l’attacco (Cortesi dietro a Saporetti e Arrondini) e inserendo Tentoni da mezz’ala. Proprio l’ex Novara ha timbrato subito sbucando da dietro su invito magistrale di Cortesi, a interrompere un digiuno col gol che durava da 17 mesi. Prima del riposo il Carpi ha avuto due colossali chance per andare sul 2-0, ma Saporetti prima e Arrondini poi hanno sparato a salve su Manfrin e così è arrivato puntuale al 45’ l’1-1 di Cogliati, libero di farsi un giro sulla riga dell’area e calciare verso Rinaldini.

Nella ripresa la gara l’ha fatta il Sangiuliano, pericoloso con Deiana e Briski, ma la grande chance è finita ancora sul piede (destro) di Saporetti, che dopo un doppio scambio nello stretto con il neoentrato Larhrib ha sparato clamorosamente in curva da mezzo metro (in foto Ac Carpi). Il gol però è arrivato poco dopo, con lo zampino di Saporetti, che ha raccolto un lancio e si è scontrato con Manfrin in uscita, poi Sall è stato bravo a catapultarsi sulla palla vagante. Ma a 2’ dalla fine Bruzzone, su punizione e di Salzano, ha saltato da solo in area confermando quanto sia facile di questi tempi fare gol al Carpi.