Carpi, Pianese nel mirino: "Restare sempre in gara"

La prima in trasferta del nuovo Carpi è subito insidiosa, alle 18 a Piancastagnaio contro una Pianese bestia nera dei biancorossi, che in 3 sfide ufficiali hanno raccolto appena un punto coi toscani, reduci dallo 0-0 di Ascoli. "Subire il pari con la Juve allo scadere – spiega mister Stefano Cassani – ci ha fatto bene, ’rosicare’ ti fa crescere e la gara di sabato ci deve insegnare l’attenzione da mantenere fino al 110’, perché ora con l’Fvs le gare non finiscono mai. Arriviamo da una buona settimana, anche Figoli è rientrato e vedremo se potrà giocare da subito, quelli che erano un po’ indietro sono cresciuti. Pietra? È un innesto di forza e intensità, pur essendo un under viene da campionati da protagonista e lo vedo sia nei due in mezzo che, adattato, da trequartista". Cassani preferisce non tornare sulla sua ’chiamata’ Fvs con la Juve che ha fatto parlare tutti i giornali nazionali ("è stato solo un episodio di campo") e sulla Pianese dice che "col rientro di Simeoni trovano un punto di riferimento di spessore". In casa senese per mister Alessandro Birindelli "il Carpi è una squadra organizzata, solida ed esperta, che vuole giocare a calcio ma che sa anche cercare direttamente gli attaccanti. Ha fatto molto bene contro la Juve con idee chiare".

Programma. La 2^ giornata: Pontedera-Arezzo 0-3, Vis Pesaro-Rimini 0-0, Bra-Perugia 2-2, Campobasso-Torres 2-1, ieri sera Gubbio-Samb e Juve-Livorno, oggi Pianese-Carpi (18), Ternana-Ascoli (21), domani Forlì-Ravenna (20,30) e Guidonia-Pineto (21). Dal campo. La squalifica di Visani porta a 4 gli assenti biancorossi oltre a Forapani, Tcheuna e Mahrani. Cassani ha un paio di dubbi: Figoli può giocare dal 1’, altrimenti Casarini in mediana con Rosetti, ballottaggio fra Rigo e Arcopinto per il terzo under, se gioca il primo Cecotti va a destra, se gioca il secondo c’è Stanzani a destra. Nei toscani torna Simeoni in mediana, ci sono i due nuovi Coccia e Fabrizi (punta dal Pineto), che si giocano una maglia con Martey e Ongaro, ballottaggio fra i pali Filippis-Bertini.

Probabili formazioni: Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Ercolani, Chesti; Sussi, Simeoni, Bertini M., Proietto, Martey; Ongaro, Bellini. A disp. Bertini T., Zambuto, Porciatti, Coccia, Amey, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Vigiani, Jasharovski, Xhani, Tirelli, Gorelli, Peli, Fabrizi. All. Birindelli. Carpi: (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Stanzani, Cortesi; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Pitti, Amayah, Casarini, Tourè, Arcopinto, Pietra, Forte, Sall. All. Cassani. Arbitro: Cerea di Bergamo