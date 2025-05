Carpi: pianificazione futura tra allenamenti e trattative per la nuova stagione

di Davide SettiCARPISi apre oggi per il Carpi la seconda settimana senza calcio giocato dopo la chiusura del campionato. La squadra di mister Serpini proseguirà gli allenamenti in attesa del rompete le righe deciso dalla società che dovrebbe arrivare a fine mese. Ma è già il momento di iniziare a programmare il futuro. Il presidente Claudio Lazzaretti sta ultimando gli incontri con alcuni sponsor che lo affiancheranno nella nuova stagione e una volta definito il budget comincerà il giro di colloqui con staff e giocatori.

I primi due che saliranno in Texcart sono mister Cristian Serpini e il ds Marco Bernardi, entrambi ancora legati al biancorosso da un anno di contratto. Per se per il secondo non sembrano esserci dubbi, visto che il ds ex Fiorenzuola sta continuando a visionare giocatori, per il tecnico il discorso è più complicato. Sono tante le società di Lega Pro che hanno messo il tecnico castelfranchese nel mirino e dopo due anni così intensi la differenza la faranno ancora le motivazioni reciproche di andare avanti in un’altra sfida intrigante visto che il secondo anno di Lega Pro è sempre quello più difficile. Da Forlì sono già arrivate voci che hanno accostato il Carpi ad Alessandro Miramari, artefice della promozione dei romagnoli in C, che piace a tante squadra ma sta trattando anche il rinnovo con i galletti. E proprio dal Forlì al Carpi è stato accostato anche un talento offensivo, Nicol Farinelli, classe 2001, esterno perfetto per il 4-3-3 di Miramari, anche se un po’ meno spendibile per il 4-3-1-2 si Serpini, dove però si può adattare giocando da seconda punta. Già avversario del Carpi con il Corticella in D (49 gare e 7 reti con 8 assist), ha giocato in tutto 34 gare con 9 reti e ben 11 assist al suo primo anno fra i professionisti risultando spesso decisivo con la sua velocità e il cambio di pass. Cresciuto nel Cesena, ha giocato anche con Bologna, Borgosesia, Vado e Lentigione prima di Corticella. Altro giocatore che sarebbe già finito sul taccuino del Carpi è Simone Cantamessa, mezzala classe 2006 di proprietà della Feralpisalò, che quest’anno è stato protagonista della promozione in C dell’Ospitaletto. Per lui 33 gare e 4 reti per risultare fra i migliori under del girone, mezz’ala nel 4-3-3 che sarebbe perfetto anche per il modulo biancorosso.