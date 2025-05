Carpi: Possibile partnership con Sau e Gis Compressori, Primavera 4 in finale playoff

Per ora si tratta solo di una voce: dopo la lettera-appello del presidente biancorosso Claudio Lazzaretti uno dei nomi forti che sono stati accostati al club è quello di Sau, possibile partner interessato ad affiancare il patron nella prossima stagione, magari col marchio Gis Compressori, del gruppo, come main sponsor. Fondata nel 1982 a Polinago l’azienda della famiglia Benassi è leader in Italia nella meccanica di precisione specializzata nella costruzione di utensili per tornitura, fresatura e lavorazione fori. Si tratterebbe di un partner di grande spessore.

Primavera. Remuntada da applausi per la Primavera 4 del Carpi che dopo lo 0-2 dell’andata batte 3-0 il Caldiero nel ritorno del secondo turno playoff e sabato 10 (al "Cabassi") e 17 si giocherà col Pontedera in finale la promozione in Primavera 3. Al 5’ Petito imbecca Mahrani, destro terra-aria che tocca la traversa ed entra. Al 30’ Mahrani crossa rasoterra per Petito, stop e dal limite per il 2-0. All’87’ scappa Mahrani, steso in area dal portiere e dal dischetto Petito chiude i conti. CARPI (4-3-1-2): Furghieri, Ongarini, Padulo (69’ Macchiavelli), Rinaldi, Visani; Sandrolini, Toure (97’ Vecchi), Taparelli; Montuoro (82’ Aurea); Petito (97’ Santeramo), Mahrani (97’ Pregnolato). A disp. Pasin, Perta, Pirondi, Campaniello, Bellucci, Dosi, Barbieri, Mesoraca. All. Valmori.

Calcio A 5. In A2 Elite il Modena Cavezzo già retrocesso perde 5-1 a Pordenone col Maccan Prata: i gialloblù avevano accorciato con un’autorete sul 3-0 prima dell’intervallo.

