Carpi Primavera trionfa in Primavera 3: l'addio vincente di Valmori

Ricostruita quasi da zero in estate, la formazione Primavera del Carpi ha completato un’impresa storica salendo in Primavera 3. Per mister Roberto Valmori un successo che è un biglietto d’addio, visto che già a febbraio il tecnico ex Modena e Parma aveva comunicato alla società l’intenzione di chiudere l’esperienza a fine anno.

"Questa vittoria non mi sorprende – spiega Valmori – e lo dico senza falsa modestia. In estate quando abbiamo allestito la squadra assieme a Pellacani conoscevo il valore dei ragazzi, nonostante nel girone ci fossero Alcione e Novara che avevano investito tanto per vincere e durante l’anno hanno usato anche i fuori quota 2002. Penso che siano stati due i momenti chiave: la prima vittoria all’Arena Civica di Milano sull’Alcione, campione d’Italia Juniores, che ci ha dato tanta consapevolezza e poi il fatto di poter giocare i playoff al ’Cabassi’ davanti a tanta gente, sapevamo di rappresentare una città e ci ha dato tanta carica".

Valmori ha inoltre una dedica speciale per il trionfo. "È per il presidente Lazzaretti – spiega – che ci ha messo passione, impegno e investimenti. La sua presenza sabato a Pontedera è stata determinante, ha fatto un discorso alla squadra prima della gara pieno di valori. Poi voglio dire grazie a mister Serpini e al suo vice Magistro, al direttore sportivo Bernardi, che conosco da tanto, e alla prima squadra con cui abbiamo condiviso tanto. Con Serpini eravamo stati insieme a Castelvetro e anche allora la prima squadra salì in D e io vinsi con gli Allievi. E poi allo staff, medici e custodi, ma in primis ringrazio i giocatori, che nei momenti difficili si sono compattati e ogni gara è stata una crescita. A febbraio avevo già informato la società del mio addio, ma il legame con Carpi sarà per sempre".

Un grande trionfo anche per il responsabile del settore giovanile biancorosso, Gianni Pellacani: "Secondo noi la squadra era forte – le sue parole – ma nel girone c’erano tante big. A gennaio, dopo un momento difficile, i ragazzi sono stati strepitosi, hanno fatto quadrato con lo staff e penso che ai playoff abbiamo dimostrato di essere i più forti. E’ una promozione che dà slancio a tutto il nostro settore giovanile. Voglio ringraziare il presidente e il direttore generale Enrico Bonzanini e fare una dedica speciale a Cesare Roberto di Sarchio, uno dei primi artefici di questo successo che starà festeggiando con noi da lassù".

Davide Setti