Carpi pronto per l'ultima di campionato contro il Sestri: assenze e debutti in vista

Il Carpi ha ripreso ieri ad allenarsi in vista dell’ultima di campionato domani (16,30) col Sestri. Mister Serpini non avrà Forapani e lo squalificato Zagnoni, mentre ieri erano fermi precauzionalmente Mandelli e Panelli, per il quale si sta cercando di fissare una data il più ravvicinata possibile per l’operazione alla spalla sinistra. In gruppo invece Tcheuna, Verza, Fossati e Amayah. Il tecnico potrebbe cogliere l’occasione per far giocare uno spezzone agli unici due dei 26 biancorossi ora in rosa che non hanno ancora debuttato, il guardiano Lorenzi e il terzino sinistro Visani entrambi classe 2006.

Primavera. I ragazzi di mister Valmori, dopo aver eliminato il Novara, giocano l’andata del secondo turno playoff di Primavera 4 a Soave, sul campo del Caldiero alle ore 12 (diretta YouTube sul canale ’Serie C’), ritorno sabato 3 maggio al ’Cabassi’ coi biancorossi qualificati anche con due pareggi. Chi vince va in finale (10 e 17/5) contro il Pontedera (vincitore del girone) per la promozione in Primavera 3.