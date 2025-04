Carpi punta ai playoff contro Legnago: sfida decisiva per il decimo posto

Il Carpi dice grazie a Spal e Sestri Levante e domani sera col Legnago darà l’assalto al decimo e undicesimo posto che valgono la zona playoff. Negli anticipi di ieri, infatti, oltre al netto 4-0 della Pianese sul Pineto sono arrivati i pari delle due dirette rivali Perugia (2-2 in doppia rimonta col Sestri) e Pontedera (1-1 pur in rimonta a Ferrara). I toscani hanno così agganciato al decimo posto a 45 punti il Gubbio (oggi a Pescara), mentre gli umbri sono saliti a 44 al 12° posto, col Carpi (ora 13° ma con una gara in meno) che a quota 43 vincendo potrebbe mettere la freccia su entrambe.

Intanto c’è grande attesa per capire come sarà il primo Carpi senza obbligo di under. Out Fossati, Forapani e Tcheuna (ieri solo palestra), ci sono Panelli e Contiliano. Nel 4-3-1-2 in difesa a destra uno fra Rossini e Cecotti, in Zagnoni e Calanca, a sinistra Rigo. In mediana Casarini, Mandelli e Figoli sono l’opzione tutta over, ma spera anche Campagna, provato invece Amayah da trequartista, in attacco Cortesi e uno fra Sall e Gerbi.

Primavera. Buona la prima per la Primavera 4 di mister Valmori, che ieri al ’Cabassi’ ha piegato 1-0 il Novara nella gara di andata del primo turno playoff. Dopo aver perso Mesoraca dopo 12’ per un problema muscolare è il suo sostituto Youssef Mahrani a firmare al 25’ il gol-partita La gara si mette bene perché il novarese Attanasio, 2005 prestato dalla prima squadra, si fa espellere per un fallo di reazione, ma la superiorità biancorossa dura 40’ perché poi viene espulso anche Rinaldi per fallo da ultimo uomo. Nel finale si fa male anche Dosi (spalla) e finisce 1-0. Sabato 19 ritorno a Novara, in cui i piemontesi meglio piazzati si qualificano vincendo con qualsiasi punteggio. Nell’altra gara Caldiero-Alcione 4-1, le due vincenti si sfidano (26/4 e 3/5) per definire la rivale del Pontedera che è già in finale (10 e 17/5).