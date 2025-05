Carpi. Querelle campi, la rabbia del club:: "Scelte incomprensibili»

Dopo la nostra anteprima sui campi ’Dorando" Pietri’ e ’Frignani’, che verranno assegnati dal Comune di Carpi solo a società dilettantistiche, togliendo dalla corsa la società biancorossa, è arrivata la risposta con una lunga nota da parte del Carpi. "Il Carpi – si legge nel comunicato della società – sin dalla sua costituzione, quattro anni fa, non ha mai chiesto o preteso corsie preferenziali, impegnandosi quotidianamente nel mantenere tutte le promesse fatte al momento dell’assegnazione del titolo sportivo attraverso manifestazione di interesse ad evidenza pubblica. Il professionismo è stato faticosamente raggiunto grazie agli sforzi della famiglia Lazzaretti e di una quota crescente di imprenditoria locale. Per questo il Carpi, i suoi tesserati e le famiglie rappresentate (le più penalizzate dalla necessaria e continua ricerca di campi all’esterno del territorio carpigiano), non comprendono la posizione apparentemente discriminatoria che sottende le linee di indirizzo per l’affidamento degli impianti sportivi".

d.s.