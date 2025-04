Carpi Sarà una Ternana scossa: via mister e ds

di Davide SettiCARPIÈ una Ternana sotto shock quella che domenica alle 16 ospiterà il Carpi. Dopo l’inattesa sconfitta per 4-1 subita sul campo della Lucchese che ha fatto scivolare le Fere a -5 dall’Entella capolista, ieri è arrivato anche l’esonero di mister Ignazio Abate e del direttore sportivo Carlo Mammarella. Un vero e proprio terremoto in casa umbra nonostante il secondo posto in classifica, con la squadra che è stata affidata a Fabio Liverani che sarà presentato oggi. L’esonero di Abate non è proprio un fulmine a ciel sereno visto che già lo scorso 7 novembre il presidente D’Alessandro aveva esonerato Abate, decisione poi rientrata in una notte su pressione da parte dei giocatori. Il neo tecnico debutterà col Carpi, che ha già sfidato 3 volte sempre in B: la prima proprio con la Ternana nel 2026-17 quando al ’Liberati’ finì 0-0, le altre due col Lecce nel 2018-19, quando i salentini vinsero sia a Carpi (1-0) che in casa con un netto 4-1. In attesa di capire quale avversario troverà la squadra di Serpini a livello mentale, la certezza è che negli umbri mancheranno per squalifica il capocannoniere del campionato Cicerelli, autore di 18 reti e 8 assist, e il centrocampista Vallocchia arrivato a gennaio dalla Triestina.

Dal campo. Ieri la ripresa per i biancorossi all’antistadio con buone notizie per mister Serpini. Col gruppo hanno lavorato Rigo, Tcheuna e Fossati che dunque sono arruolabili per Terni anche se Tcheuna ha pochissimo minutaggio e Fossati qualcosa in più. È rimasto fermo per precauzione Panelli per qualche acciacco muscolare ma il suo utilizzo non è in dubbio, mentre si sono visti al campo anche i due indisponibili Forapani e Contiliano: il primo dopo 6 mesi ha fatto la prima seduta con i compagni anche se solo correndo, il secondo ha svolto anche qualche cambio di direzione e si proverà a riaverlo per la sfida col Legnago. Poi ci sono gli esami a cui si sono sottoposti Cortesi e Sall: il fantasista, che ha lavorato a partire e dovrebbe recuperare, ha svolto ieri sera una risonanza per capire come mai non smaltisce del tutto il dolore all’adduttore, per il quale sono state escluse lesioni, il senegalese invece è da considerarsi in dubbio per Terni, anche se l’ecografi ha evidenziato solo un’elongazione e non una contrattura al tendine, a conferma che col Gubbio si è fermato in tempo.

Arbitro. La gara di Terni è affidata a Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, con Abbinante di Bari e Bartoluccio di Vibo Valentia collaboratori, quarto uomo Zoppi di Firenze. Con Manzo unico precedente il successo 4-1 di Pineto quest’anno.