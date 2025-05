Carpi: Sau spa smentisce la sponsorizzazione, Gis air compressor resta partner

Non sarà Sau spa il partner di Claudio Lazzaretti (foto) per la nuova stagione del Carpi. È stata la stessa azienda con sede a Polinago a intervenire dopo le voci che avevamo riferito su una possibile collaborazione fra il club biancorosso e il colosso leader in Italia nella meccanica di precisione specializzata nella costruzione di utensili per tornitura, fresatura e lavorazione fori. "Alla società carpigiana – si legge in una nota – vanno i complimenti per i risultati ottenuti sia con la prima squadra che nel settore giovanile, ma Sau non ha avuto nessun contatto per la sponsorizzazione del Carpi, così come non ha effettuato nessuna sponsorizzazione nella stagione appena conclusa con la Reggiana. Gis air compressor, società carpigiana acquisita nel 2022 da Sau, è sponsor dal settembre 2024 del Carpi per sostenere la squadra del territorio e nulla ha a che vedere con il coinvolgimento della famiglia Benassi e con il figlio Federico, trasferito a gennaio nel Carpi che ben sta figurando nell’Under 17 e già aggregato alla Primavera biancorossa. Inoltre Enrico Benassi rimarrà nella sua carica professionale di mental coach alla Reggiana, già ricoperta nella stagione corrente".

Dal campo. Venerdì mattina all’Hesperia di Modena il difensore biancorosso Tommaso Panelli sarà operato alla spalla sinistra: la speranza è di averlo alla ripresa a metà luglio.

Playoff. Scatta stasera il secondo turno dei playoff promozione di Lega Pro che vede al via le 12 squadre qualificate dopo le prime sfide di domenica. In campo alle ore 20 nel girone ’A’ Albinoleffe-Atalanta U23 e Renate-Giana, nel girone ’B’ Arezzo-Vis Pesaro e Pescara-Pianese e nel girone ’C’ Catania-Potenza e Crotone-Juventus U23.

d.s.