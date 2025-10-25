Carpi, sfida che sa di playoff. Arcopinto nella mischia

La sfida col Gubbio (17.30) riporta subito il Carpi oggi al ’Cabassi’ per cercare di confermare l’ottimo momento (7 punti in 3 gare) e conquistare la seconda vittoria casalinga della stagione, che blinderebbe un posto in zona playoff contro un avversario che non vince da 5 turni. "Abbiamo dovuto recuperare un po’ di energie perché con l’Ascoli abbiamo speso tanto – le parole di Stefano Cassani – e in questi giorni abbiamo lavorato per pulire un po’ le gambe e recuperare energie fisiche e mentali. Affrontiamo una squadra abituata a fare campionati di vertice. Sono una squadra molto organizzata, noi dovremo fare il nostro come con l’Ascoli tenendo un’intensità alta. Non credo però alle gare-verità, i 3 punti valgono come sempre e ci avvicinerebbero alla salvezza. Sall? Era già acciaccato con l’Ascoli, lo valutiamo prima della gara".

Programma. L’11^ giornata: oggi alle 14,30 Guidonia-Torres, Juve U23-Pontedera, Ternana-Arezzo, alle 17,30 Campobasso-Rimini e Carpi-Gubbio e alle 20,30 Forlì-Pineto, domani alle 14,30 Ascoli-Samb e Bra-Vis Pesaro, alle 17,30 Pianese-Ravenna e 20,30 Perugia-Livorno. Classifica: Arezzo 27, Ravenna e Ascoli 23, Ternana 17, Forlì e Guidonia 16, Carpi e Campobasso 15, Samb, Pineto e Juve NG 14, Pianese e Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres e Bra 6, Perugia 3, Rimini (-12) -2.

Dal campo. Out Casarini squalificato, ko Gerbi e Forte, Sall non si è allenato e al massimo potrebbe andare in panchina. Pronto Arcopinto (foto) con Stanzani alle spalle di Cortesi, in difesa torna Rossini per Lombardi.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Stanzani, Arcopinto; Cortesi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Amayah, Pietra, Mahrani, Sall. All. Cassani. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Carraro, Djankpata, Podda; Saber; Spina, Tommasini.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Davide Setti