Carpi, sfida che sa di playoff. Arcopinto nella mischia

Serie C Alle 17.30 il Gubbio al Cabassi. Cassani: "Intensità, come con l’Ascoli"

di DAVIDE SETTI
25 ottobre 2025
Pallone

La sfida col Gubbio (17.30) riporta subito il Carpi oggi al ’Cabassi’ per cercare di confermare l’ottimo momento (7 punti in 3 gare) e conquistare la seconda vittoria casalinga della stagione, che blinderebbe un posto in zona playoff contro un avversario che non vince da 5 turni. "Abbiamo dovuto recuperare un po’ di energie perché con l’Ascoli abbiamo speso tanto – le parole di Stefano Cassani – e in questi giorni abbiamo lavorato per pulire un po’ le gambe e recuperare energie fisiche e mentali. Affrontiamo una squadra abituata a fare campionati di vertice. Sono una squadra molto organizzata, noi dovremo fare il nostro come con l’Ascoli tenendo un’intensità alta. Non credo però alle gare-verità, i 3 punti valgono come sempre e ci avvicinerebbero alla salvezza. Sall? Era già acciaccato con l’Ascoli, lo valutiamo prima della gara".

Programma. L’11^ giornata: oggi alle 14,30 Guidonia-Torres, Juve U23-Pontedera, Ternana-Arezzo, alle 17,30 Campobasso-Rimini e Carpi-Gubbio e alle 20,30 Forlì-Pineto, domani alle 14,30 Ascoli-Samb e Bra-Vis Pesaro, alle 17,30 Pianese-Ravenna e 20,30 Perugia-Livorno. Classifica: Arezzo 27, Ravenna e Ascoli 23, Ternana 17, Forlì e Guidonia 16, Carpi e Campobasso 15, Samb, Pineto e Juve NG 14, Pianese e Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres e Bra 6, Perugia 3, Rimini (-12) -2.

Dal campo. Out Casarini squalificato, ko Gerbi e Forte, Sall non si è allenato e al massimo potrebbe andare in panchina. Pronto Arcopinto (foto) con Stanzani alle spalle di Cortesi, in difesa torna Rossini per Lombardi.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Stanzani, Arcopinto; Cortesi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Amayah, Pietra, Mahrani, Sall. All. Cassani. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Carraro, Djankpata, Podda; Saber; Spina, Tommasini.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Davide Setti

