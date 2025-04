Carpi, Sorzi commenta il gol annullato e la partita spigolosa contro Legnago

CARPIMatteo Sorzi parte dalla fine, dalla carica subita in occasione del gol annullato a Noce che è parsa netta. "Stavo per prendere la palla e mi sono sentito spingere alle spalle, penso che l’arbitro abbia visto bene. Peccato perché abbiamo dato tutto, le occasioni le abbiamo create ma ci è mancata un po’ di buona sorte come nei due pali. Sapevamo che loro erano vivi e sarebbero venuti qui per giocarsi tutto e la gara è stata spigolosa come ci aspettavamo. Ora dobbiamo fare il massimo nelle ultime due gare e vedere cosa succede".

La 17^ di ritorno: Pianese-Pineto 4-0, Perugia-Sestri 2-2, Spal-Pontedera 1-1, Milan U23-Ternana 1-0, Entella-Arezzo 2-1, Pescara-Gubbio 2-0, Ascoli-Torres 1-2, Lucchese-Vis Pesaro 1-0, Rimini-Campobasso 1-1, Carpi-Legnago 0-0.

Classifica. Entella 81, Ternana (-2) 70, Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini (-2) 50, Pontedera e Gubbio 45, Perugia e Carpi 44, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese (-6) 36, Milan U23 33, Spal (-3) 31, Sestri 27, Legnago 26.