Carpi: Stefano Cassani punta su Kevin Leone e rinnova Matteo Rossini

Inizia a prendere forma il nuovo Carpi targato Stefano Cassani, il cui annuncio è previsto per i primi di luglio. La società biancorossa si è infatti messa in pole per assicurarsi Kevin Leone, centrocampista classe 2005 del Sassuolo (il suo contratto con i neroverdi scadrà nel 2028: arriverebbe in prestito) con cui ha vinto un Viareggio (2021-22) e ha fatto l’accoppiata scudetto-supercoppa nelle ultime due stagioni di Primavera, debuttando anche nell’ultima di campionato in prima squadra contro il Frosinone. Giocatore duttile, che può giocare in mediana (da mezzala e da regista basso) ma anche alzarsi dietro la punta, Leone viene da una stagione in Primavera con 23 gare, 6 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunte le 3 presenze in Youth League con Daugavpils e Betis Siviglia. Cresciuto nel Catania (la sua città natale) e poi passato alla Sampdoria dove ha giocato fino in Under 17, in tutto con la Primavera neroverde, dove aveva debuttato sotto età nel 2021 ad appena 16 anni, he messo insieme 105 gare con 13 reti e 8 assist.

Da una pista più che solida (sarebbe il secondo innesto dopo Lombardi), a una certezza, quella del rinnovo biennale per Matteo Rossini, che ieri ha firmato fino al 2027. Carpigiano doc, il classe ’98 era arrivato da Lentigione due campionati fa in D e si è consacrato con duttilità prima da centrale e poi anche da terzino destro, mettendo insieme 53 gare, di cui 30 l’anno sorso al debutto in C, di cui 22 da titolare. "Sono molto felice di indossare per altre due stagioni i colori biancorossi. Ringrazio la società per la fiducia in me riposta. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, passione e voglia di crescere ancora. Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che ci aspettano insieme" le sue parole. Intanto per l’ex tecnico biancorosso Serpini sono due le piste calde: quella della Casertana e della Triestina, sempre in Lega Pro.

Davide Setti