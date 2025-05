Carpi: Stefano Cassani vicino alla panchina biancorossa, atteso l'annuncio ufficiale

Dopo un mese vissuto in stand by, il Carpi adesso viaggia veloce verso la nuova stagione. Ieri abbiamo dato in esclusiva la chiusura del rapporto fra mister Serpini e la società biancorossa (l’annuncio è atteso oggi) e la società del presidente Lazzaretti sta per definire il nome del sostituto. Sarà Stefano Cassani, come anticipato domenica, per il quale in queste ore si è accelerato in modo netto, con un incontro che si è svolto già ieri in un noto ristorante di Carpi.

Cassani è molto vicino alla panchina biancorossa, che sarebbe la sua prima da professionista. Classe ’89, nato a Faenza, figlio dell’ex ct della Nazionale Italiana di ciclismo, ha intrapreso la carriera di allenatore nei settori giovanili di Solarolo e Sparta Castelbolognese. A soli 24 anni, subentrando in corso d’opera, ha conquistato la salvezza in Prima con il Castelbolognese. Poi è stato collaboratore tecnico al Cesena, allenando l’Under 17 A e B e guidando per 4 stagioni gli Allievi Nazionali del Ravenna.

Nel 2020-21 Cassani ha allenato gli Allievi Nazionali del Fano, poi dopo l’addio del tecnico Flavio Destro, Cassani è diventato il vice allenatore della prima squadra di C (che sfidò anche il Carpi di Pochesci), al fianco di Alessio Tacchinardi. Due stagioni fa, ha portato alla salvezza in Eccellenza la Del Duca Grama, poi le ultime due stagioni coi playoff centrati in D con Victor San Marino (4° posto a 1,78 di media) e Lentigione (3° posto a 1,87 di media).

Il Carpi aveva fatto anche altri sondaggi, con Buscè (che salutato Rimini), Gorgone (Lucchese), e Tabbiani (Trento) oltre che con Gianni D’Amore ex Imolese, ma il prescelto è Cassani.

Striscione. Ieri sulla parte esterna dello stadio ’Cabassi’ il gruppo ultras Gdl ha appeso uno striscione contro il Comune per il caso dei campi ’Pietri’ e ’Frignani’ non concessi al Carpi con la scritta "Un bando allo sbando, rispetto per l’Ac Carpi".

Davide Setti