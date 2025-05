Carpi: strategie e budget per la nuova stagione, rumors su Miramari

CARPINon è ancora partita la programmazione tecnica della nuova stagione del Carpi. Un anno fa il patron Lazzaretti aveva subito definito i contratti di mister Serpini (foto) e del ds Bernardi, ora entrambi legati al Carpi fino a giugno 2026 (è in scadenza invece il dg Bonzanini) e anche per questo il patron si sta concentrando sulle strategie e i budget per la nuova stagione. Radiomercato però già da qualche settimana ha rivelato come Serpini piaccia molto in Serie C e forse anche per questo da Forlì sono arrivate voci di un interesse biancorosso per Alessandro Miramari, condottiero dei ’galletti’ appena promossi in C. Probabilmente si tratta più di un gioco delle parti, perché Miramari sta parlando ora col Forlì del nuovo contratto da professionista (il tecnico bolognese non ha il patentino e deve fare il corso per la C) e al momento non risultano contatti col Carpi. "Penso che si tratti solo di rumors come ce ne sono tanti – spiega il dg Bonzanini – l’unica scadenza che al momento è in cima ai pensieri ora è quella del 6 giugno, data ultima per l’iscrizione. Col segretario Romeo siamo concentrati su quella per anticipare al massimo i tempi ed essere a norma su tutto. Per questo il presidente non ha ancora cominciato i colloqui, anche perché ci sono dei contratti in essere per mister e ds". Oggi intanto sotto i distinti del ’Cabassi’ è in programma la grigliata brasiliana di fine anno organizzata come l’anno scorso da staff e giocatori.

Primavera. Si giocherà sabato alle 15 allo stadio ’Cabassi’ l’andata della finale playoff per la promozione in Primavera 3 fra Carpi e Pontedera. Nei biancorossi oltre a Visani possibile l’inserimento anche di Verza e Cecotti.d.s.