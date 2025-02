Carpi, tre punti per guardare in alto

CARPIUn vero e proprio patto sportivo quello che si è instaurato fra il Carpi e il territorio di San Felice, che col campo in sintetico del ’Bergamini’, già quartier generale della Primavera, da alcune settimane sta ospitando anche gli allenamenti della prima squadra. Un rapporto reso ancora più forte dalla partnership con la Sanfelice 1893 Banca Popolare, nella cui splendida sede si è svolta ieri la conferenza pre gara di mister Serpini, in vita del match di oggi con la Pianese alle 15 al ’Cabassi’.

Un altro piccolo bivio per Calanca e compagni contro la sesta della classe a +9, a caccia di un filotto di due risultati utili mai centrato nel 2025. "Ripartiamo da quello che abbiamo fatto a Pontedera – ha spiegato il tecnico – anche se non è uno scontro diretto. Ma per il nostro cammino è una gara fondamentale, perché vincendo si può dare anche un’occhiata in alto, in caso contrario si torna a lottare per tenere distanti quelle dietro. È già successo che dopo una buona gara abbiamo fatto i ’presuntuosetti’, per questo servirà il miglior Carpi". Sui singoli e l’avversario il tecnico la vede così. "Mandelli è disponibile al 100% – le sue parole – in mezzo siamo contati ma Amayah è un grande condizione e chi giocherà si farà trovare pronto. La Pianese senza Mignani è un’incognita, dovremo lavorare sull’ampiezza e fare qualche adattamento dietro per i loro due trequartisti". A dare il benvenuto al Carpi è stato Vittorio Belloi, direttore generale di Sanfelice 1893. "Nel Carpi – ha spiegato – abbiamo trovato consonanza con il modo di gestire del presidente Lazzaretti, esaltando quelli che sono i veri valori dello sport, cosa nella quale noi ci ritroviamo. L’altro aspetto ovviamente è quello di poter essere sulla maglia delle giovanili, che è davvero l’attenzione principale per essere vicini alle famiglie di questo territorio".

Programma. La 9^ di ritorno: ieri sera Pineto-Vis Pesaro, oggi (15) Spal-Campobasso, Gubbio-Legnago, Carpi-Pianese, domani (12,30) Milan U23-Pescara, (15) Torres-Pontedera, Ascoli-Ternana, (17,30) Sestri-Lucchese, Entella-Perugia, lunedì (20,30) Rimini-Arezzo.

Classifica: Entella 58, Ternana (-2) 54, Torres 53, Vis Pesaro 49, Pescara 47, Pianese 41, Arezzo 40, Pineto 38, Rimini (-2) 37, Gubbio 34, Pontedera e Ascoli 33, Carpi 32, Campobasso 30, Perugia e Lucchese 29, Spal (-3) 24, Milan U23 22, Sestri 19, Legnago 16.

Dal campo. Torna Tcheuna fra i convocati, out gli squalificati Contiliano, Puletto e Figoli, rispetto a Pontedera dal 1’ Casarini (favorito su Mandelli) e Campagna in mediana. Nei toscani squalificati Mignani e Nicoli, ko Polidori.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Casarini, Amayah, Campagna; Cortesi; Sall, Fossati. A disp. Lorenzi, Theiner, Verza, Calanca, Tcheuna, Mazzoni, Visani, Mandelli, Stanzani, Saporetti, Gerbi, Petito. All. Serpini.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Ercolani, Indragoli, Masetti; Da Pozzo, Proietto, Simeoni, Bacchin; Mastropietro, Frey; Falleni. A disp. Filippis, Reali, Pacciardi, Chesti, Pietrosanti, Nardi, Colombo, Barbetti, Giorgio, Marchesi, Spinosa, Pallante. All. Formisano. Arbitro: Vingo di Pisa Davide Setti