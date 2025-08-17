Un buon Carpi avanza contro Trento grazie ai rigori: finisce 3-0

Carpi (Modena), 17 agosto 2025 – I rigori premiano un buon Carpi, che chiude al 90’ 0-0 col Trento, rivale ambiziosa del girone “A”, e conquista dal dischetto con due parate di un super Sorzi e le trasformazioni di Gerbi, Panelli e Figoli il pass per il secondo turno della Coppa Italia di C, che il 29 ottobre porterà di nuovo al “Cabassi” l’Union Brescia (2-1 al Dolomiti).

Una serata ricca di colpi di scena, iniziata con 15’ di ritardo dopo che un guasto al pullman a Campogalliano (dove alloggiava) aveva costretto il Trento a raggiungere lo stadio con alcuni taxi. In campo la squadra di Cassani ha convinto per lunghi tratti, costruendo di più dei rivali fino al 70’, quando per assurdo il rosso al portiere trentino ha chiuso gli spazi e permesso alla squadra di Tabbiani si sfiorare più volte l’1-0. Episodi extra campo a parte, il primo tempo è frizzante almeno nei primi 25’.

Coppa Italia di serie C. Matteo Figoli del Carpi (Foto di AC Carpi)

Cassani allarga a destra Stanzani mettendo Forapani da trequartista con Casarini dietro a Gerbi, ma la gara dell’ex spallino dura purtroppo appena 15’, perché una brutta entrata di Cappelletti (la seconda in pochi minuti) lo manda ko sul ginocchio già operato a novembre 2024: attimi di paura e Forapani che si mette le mani sul volto, uscendo portato a braccio senza appoggiare il ginocchio, gli esami diranno se la sfortuna lo ha nuovamente colpito e sarebbe una tegaola pesantissima per il Carpi. Le occasioni migliori sono quelle di Cruz (3’) che impegna Sorzi coi pugni e di Stanzani, che dopo una palla rubata al portiere al limite dell’area da Amayah (dentro per Forapani), manda clamorosamente out dal dischetto. Poi le due squadre un po’ rallentano e faticano a trovare profondità. Le conclusioni di Benedetti (alto), Rosetti (fuori misura) e Stanzani (rovesciata fuori) servono per il tabellino. Ma nel finale la gara si anima quando (32’) il Carpi chiede il rigore per un presunto tocco di mano in area di Triacca per anticipare Stanzani, poi al 35’ si spengono le luci del “Cabassi” e la gara viene sospesa per 10’, quando i fari si riaccendono.

Il Carpi approccia meglio la ripresa, Figoli da fuori area non trova la porta (11’), poi da un’invenzione di Rosetti (15’) prima Stanzani viene murato, poi sul tap in Amayah sfiora il palo. L’ex Corticella poco dopo deve uscire (dentro Arcopinto) e al 22’ serve un miracolo di Sorzi per dire di no da due passi a Pellegrini, liberato dal neo entrato Capone. Sul ribaltamento l’ennesima sliding door: Gerbi scappa a Corradi e al limite viene steso dal portiere, la palla arriva ad Arcopinto che ha la porta spalancata, ma l’arbitro fischia il fallo senza dare il vantaggio, fra le proteste biancorosse. Il rosso per Barlocco lascia il Trento in dieci nei 20’ finali e la punizione conseguente di Stanzani non fa male. Il Carpi, fin lì arioso, in 11 contro 10 trova gli spazi intasati ed è il Trento a sfiorare il gol tre volte in ripartenza, prima con Dalmonte che calcia alto col mancino, poi con Maffei che davanti a Sorzi gliela piazza fra le braccia, quindi col destro alto di Trainotti dopo fuga di Maffei. Cassani si gioca anche le carte di Rigo e Sall, ma si va ai rigori con Sorzi che ipnotizza Capone e Cappelletti, mentre a parte l’errore di Arcopinto i biancorossi sono perfetti.

Il tabellino

CARPI 3

TRENTO 0

(ai rigori, 0-0 al 90’)

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (20’st Panelli), Lombardi, Rossini; Stanzani (41’st Sall), Figoli, Rosetti, Cecotti (41’st Rigo); Forapani (15’pt Amayah, 20’st Arcopinto), Casarini; Gerbi. A disp. Furghieri, Scacchetti, Pitti, Verza, Tcheuna, Visani, Cortesi, Forte. All. Cassani.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Fossati (24’st Tommasi), Benedetti (16’st Mehic); Dalmonte (30’st Trainotti), Pellegrini (30’st Ebone), Cruz (16’st Capone). A disp. Calza, Miranda, Fontana, Genco, Chinetti. All. Tabbiani.

Arbitro: Aloise di Voghera

Note: gara iniziata con 15’ di ritardo per un guasto al pullman del Trento e interrotta al 36’ per un black out per 11’. Spettatori 550 circa. Espulso al 24’st Barlocco per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Zagnoni, Fossati, Aucelli, Panelli. Angoli 5-1. Recupero 4’pt e 6’st. Sequenza rigori: Gerbi gol, Capone parato, Arcopinto parato, Ebone fuori, Panelli gol, Cappelletti parato, Figoli gol.