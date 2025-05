Carpi trionfa contro Pontedera: Mesoraca regala la promozione in Primavera 3

pontedera

PONTEDERA: Strada, Zanatta, Maiello, Innocenti, Benucci, Santini (71’ Carlesi), Iacopini (89’ Fokou), Pagni (65’ Mannucci), Kouadio, Coviello, Bicchierini. A disp. Busi, Palaj, Alderotti, Giacomelli, Bisogno, Puppato, Blé, Fetahu, Avdillari, Rafanelli, Vitillo. All. Di Stefano.

CARPI: Furghieri, Cecotti, Mazzoni (83’ Iodice), Verza, Visani (65’ Padulo), Toure (83’ Campaniello), Sandrolini, Taparelli, Montuoro, Acatullo (71’ Mesoraca), Petito. A disp. Perta, Pasin, Vecchi, Bellucci, Ongarini, Aurea, Santeramo, Macchiavelli, Pregnolato. All. Valmori.

Arbitro: Striamo di Salerno

Reti: 91’ Mesoraca

Note: espulso al 96’ Beucci, ammoniti Iacopini, Taparelli, Toure, Petito

La Primavera del Carpi (foto) sale in paradiso al minuto 91’ di una gara che resterà scritta nella storia biancorossa, sotto gli occhi del patron Claudio Lazzaretti. L’1-0 sul campo del Pontedera, a cui bastava un pari per festeggiare il salto in Primavera 3 dopo l’1-1 dell’andata al "Cabassi" visto il miglior piazzamento in campionato, prende forma da un calcio di punizione del portiere Furghieri, la palla spizzata arriva a centro area dove il neoentrato Mesoraca, messo dentro da 20’ nonostante fosse ancora infortunato, spara il pallone della gloria sotto la traversa. La squadra di Roberto Valmori ha compiuto un vero capolavoro, eliminando Novara e Caldiero e facendo fuori nella finale playoff il Pontedera dominatore della regular season. Il Carpi, con Cecotti, Verza e Visani dalla prima squadra dal 1’ in campo, ma senza il ’trascinatore’ Mahrani gioca con Petito unico attaccante rimasto affiancato da Acatullo. La gara è bloccata, Furghieri salva lo 0-0 a tu per tu su Coviello, poi Acatullo ha la palla d’oro ma Strada è strepitoso. Nella ripresa il Carpi attacca a testa bassa ma il muro toscano regge fino al 91’, quando Mesoraca fa esplodere la festa biancorossa.

"È un’impresa straordinaria - spiega il dg Enrico Bonzanini - Mesoraca sarebbe dovuto restare fuori altri 15 giorni, ma grazie al dottor Tronci e a Beneventi lo abbiamo messo in campo. L’arrivo a sorpresa allo stadio del presidente Lazzaretti ha poi dato quell’energia in più. A febbraio ho promesso che in caso di promozione li avrei portati tutti al Pineta a Milano Marittima a mie spese e sarà un piacere. Questo è un gruppo clamoroso, unito e coeso che ha superato anche le difficoltà di gennaio. Anche i tre ragazzi della prima squadra hanno dimostrato abnegazione in queste due gare. Ho la pelle d’oca pensando che 2 anni fa avevamo solo la Juniores e una squadra Under 17 in prestito e ora siamo in Primavera 3. Ma abbiamo sempre creduto nel progetto e devo dire grazie a Gianni Pellacani, Stefano Turcato e Gianni Casarini".

Davide Setti